Juan Guaidó: Le decimos a los empleados públicos que piensen libremente

Eili Córdova / 2abr 2019.- La Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, este martes la Ley de Garantías para los empleados de la administración pública.

El presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó, aprovechó la oportunidad para dirigirse a los trabajadores del país.

“Esta ley que hoy presenta el parlamento que presentó el diputado Rafael Veloz, no solo es un compromiso con los trabajadores es un compromiso con Venezuela, los trabajadores que han administrado lo público y que sienten profundo amor por Venezuela, que, a veces, se sienten la mayor parte del tiempo chantajeados, hostigados y perseguidos por cumplir sus labores. Un ejemplo son los trabajadores de Corpoelec, los trabajadores de cancillería y de cada ministerio que tienen un compromiso con este país.

Esta ley es típica de un país en dictadura, en condiciones normales la Inspectoría del Trabajo, el Ministerio pudiera garantizar rápidamente algo sencillo, que no persigan a nadie por pensar distinto, no chantajeen a ningún trabajador por su posición política o por denunciar la corrupción, o por denunciar lo que está mal. Han sido años de persecución a la clase trabajadora y debe saberlo también la comunidad internacional”, puntualizó.

“¿Cuál régimen persigue a sus trabajadores, limita la liberta sindical? No cuenta con los transportistas, no cuenta con los obreros. Esta ley viene a proteger a los empleados públicos, le decimos a los empleados públicos piensen libremente, tomen sus decisiones, no podemos seguir soportando un régimen que persigue, que manda paramilitares armados, cuando hay adultos mayores y ciudadanos venezolanos que reclaman agua y electricidad, servicios básicos para la vida. No estamos hablando de la necesaria educación, que tuvo apenas 6 días escolares en el mes de marzo. No estamos hablando de los días laborales que tan solo fueron 9, producto de un régimen que tan solo lo que hace es perseguir. Que no tiene soluciones, que le dio miedo que le llegaron cerquita en Miraflores, en 23 de enero, en Catia, producto del pueblo reclamando su derecho, ¿cuál fue la respuesta? Persecución. Nuestra respuesta es proteger a nuestros trabajadores, que salgan a protestar cuando no tengan luz, cuando no tengan agua, cuando no tengan gas, que salgan a protestar por los derechos que nos corresponden”, prosiguió el presidente de la AN.

Guaidó también habló sobre el salario que perciben en la actualidad los empleados públicos, “La respuesta es sencilla, no solo vamos a recuperar la democracia, sino que también van a poder vivir de su sueldo, van a poder vivir de su trabajo, de decirse servidores públicos, una vez cese la usurpación, pero también va a cesar la inflación, la oscuridad, la falta de agua. Por eso que el llamado no es otorgarle garantías que las merecen, que se las han ganado a pulso, sino el llamado es sumarse activamente a la lucha por recuperar a Venezuela. El llamado empleados públicos embajadores, obreros, sindicatos, como lo han venido haciendo, es tener la herramienta para rescatar la normalidad, nuestras vidas, nuestro país”.

El presidente ( E ) de Venezuela, al mismo tiempo, se refirió a los ataques recibidos en las protestas “Ante las amenazas que han recibido, que hemos recibido todos, como lo vimos ayer que disparaban alegremente cercano a una concentración que tuvimos ayer en el oeste de Caracas, porque tienen miedo no les queda más nada, tienen que mandar a grupos armados, porque no tienen gente, ni soluciones ni respuestas”.

“Pronto se acabará el chantaje de depender de depender de una pírrica o casi simbólica remuneración en este momento, o quien vive con 4 mil bolívares semanales. No se puede sobrevivir ya casi, porque el transporte público, el agua, la luz y el gas hay que hacer maromas para conseguirlo. No daremos un paso más a un gobierno que pretende someter, ya veremos a las comunidades no solo del oeste de Caracas, sino también de Cabimas, Maracaibo que protestar por los servicios eléctricos sino también a los empleados públicos protestando afuera de los ministerios por sus reivindicaciones, el cese de la usurpación, pero sobre todo el rescate de Venezuela. ¡Qué vivan los empleados públicos, la clase obrera y Venezuela! Y tengan muy claro que estamos más cerca del cambio, cuando la única respuesta es la violencia”, finalizó Juan Guaidó.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Juan Guaidó | Ley de Garantías