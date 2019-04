Joven fue atacado por el presunto “estrangulador del San Ignacio”

Jhoan Meléndez / 12 abr 2019.- Ricardo Noguera, un joven de 19 años, fue agredido, robado y herido por el presunto “estrangulador del San Ignacio” este miércoles, el cual reportan ya ha atacado a varias personas en centros comerciales y empresariales de Chacao.

Noguera relató ayer en Twitter lo sucedido y adjuntó fotos del hecho: “En la primera foto soy yo ayer a las 5:00pm, en la otra soy yo el mismo día pero a las 7:30pm después de ser robado en el Centro Comercial San Ignacio en la Ciudad de Caracas. Fui ahorcado hasta llegar al punto de desmayarme, la mitad de mi cara está morada por los golpes. Me partieron la cabeza, me tomaron 4 puntos, mi barbilla y cuello están con múltiples golpes y moretones. Gracias a Dios estoy bien, a pesar de los múltiples golpes perdí muchas cosas de valor, pero sigo vivo que es lo importante”.

La víctima continúa su historia asegurando que fue atacado por su orientación sexual. “En este hilo no solo quiero demostrar lo que ocurre en Venezuela con la delincuencia, sino también la homofobia que existe en el país. Ya que fui golpeado no con el fin de robarme, sino también por odio hacia mis preferencias sexuales. Todo esto ocurrió en el estacionamiento de dicho centro comercial. Todo ocurrió a las 6:00pm en el San Ignacio, el hombre tenía rato persiguiéndome y viéndome, bajé al estacionamiento para buscar a los de seguridad que se encuentran en ese lugar, y al ver que no los conseguía, intenté subir las escaleras de nuevo y en eso el hombre me tomó por el cuello y me ahorcó hasta el punto que caí desmayado, desde ese momento no recuerdo más nada, sentía que estaba soñando. Cuando despierto estaba en las oficinas del centro comercial, golpeado con la cabeza rota y sin ninguna de mis pertenencias”.

Usuarios en dicha red han reportado recientemente que el agresor ha atacado a varias personas, frecuentando el CC San Ignacio para despojarle de sus pertenencias y ha sido denunciado ante el Cicpc.

Me partieron la cabeza me tomaron 4 puntos, mi barbilla y cuello están con múltiples golpes y moretones. pic.twitter.com/g08eLhpiRp — Ricardo Noguera (@Ricardonogoitia) 11 de abril de 2019

Ya que fui golpeado no con el fin de robarme, si no también por odio hacía mis preferencias sexuales, todo esto ocurrió en el estacionamiento de dicho centro comercial. pic.twitter.com/0U0H1W36ud — Ricardo Noguera (@Ricardonogoitia) 11 de abril de 2019

Por el cuello y me ahorcó hasta el punto que caí desmayado, desde ese momento no recuerdo más nada sentía que estaba soñando, cuando despierto estaba en las oficinas del centro comercial, golpeado con la cabeza rota y sin ninguna de mis pertenencias. Me siento devastado. — Ricardo Noguera (@Ricardonogoitia) 11 de abril de 2019

ES EL, EL FUE EL HOMBRE QUE ME ROBO, AHORCÓ Y GOLPEÓ!https://t.co/Vz7s3Jx1x0 — Ricardo Noguera (@Ricardonogoitia) 12 de abril de 2019

