José Guerra: Las sanciones han debilitado a Maduro

especial Enrique Meléndez / 20 abr 2019.- El diputado y economista José Guerra afirma que las sanciones estadounidenses y de la Unión Europea han debilitado a Nicolás Maduro sin atrverse a asegurar que terminarán por obligarlo a negociar su salida.

A continuación nuestra corta entrevista.

¿Usted nos puede explicar en qué consisten las sanciones que EEUU le acaba de aplicar al Banco Central de Venezuela?

-Básicamente se prohíbe las transacciones con el dólar. Además, se sanciona a una funcionaria (Iliana Josefa Ruzza Terán) quien maneja todas las operaciones con oro.

-Se habla de prohibir las transacciones de Visa y MasterCard pero todavía no es oficial.

De seguir por este camino de las sanciones económicas, ¿el gobierno de Nicolás Maduro terminará negociando su salida?

-Eso no se sabe, pero lo cierto es que indudablemente las sanciones han debilitado a Maduro. Sin embargo hay que precisar que las sanciones no crearon la crisis.

-La crisis comenzó en 2014 cuando no había sanciones y el precio petrolero era elevado. La crisis es la del modelo socialista.

¿Por qué Portugal tiene un dinero de Venezuela que, según Maduro, forma parte de una partida destinada a la compra de alimentos y medicinas, y que no lo quiere devolver?

-No lo sé. Puede ser de depósitos que tenía el gobierno en Pdvsa en bancos de Portugal que debido a las medidas que ha tomado la Unión Europea estén congelados. Más allá de eso no se sabe de ese dinero

¿Ha dado resultado la ley de protección a los activos tanto materiales, como financieros que la AN nacional aprobó recientemente?

-Mucho. La mejor prueba es Citgo. Si no se hubiese protegido a esta empresa ya se habría perdido, porque los acreedores querían tomarla ante la falta de pago de la deuda externa. Esa fue una buena decisión de la AN. Lo otro es el oro que está en Inglaterra que, en medio de la desesperación por la falta de liquidez, se pretendía vender a precio de gallina flaca.

-En todo esto la AN ha sido muy eficiente en la defensa de los activos nacionales. Por allí viene un caso complicado y es el de Conoco-Phillps donde la AN se va a oponer al pago del Laudo; porque es injusto para Venezuela. Ya el Procurador está trabajando en eso antes que nos obliguen a pagar lo que no debemos.

¿Qué explicación tiene el hecho de que el dólar paralelo y con ello el dólar del Dicom se hayan disparado?

-El dólar ha subido en los últimos días de forma muy agresiva; como una corrección al tiempo que el BCV lo tuvo casi fijo con una política absurda de encaje de 100% sobre los depósitos de la banca.

-Esa política se agotó y el dólar naturalmente vuelve a repuntar. La cuenta es muy sencilla: quien tiene bolívares se arruina y quien tiene dólares se protege. No hay dólar caro sino escaso. Eso lo saben hasta los vendedores de empanadas, que están cobrando en dólares.

¿Qué cifras maneja la Comisión de Finanzas en lo que atañe al comportamiento inflacionario de 2019?

-La AN ha hecho un buen trabajo en calcular cifras de inflación, que el BCV ha ocultado. La inflación anualizada al mes de marzo de 2109 es de 1.620.000%, es decir más de un millón y medio por ciento. Una barbaridad.

¿Se tiene un estimado de las pérdidas que ocasionaron tanto en empresas como en los hogares los apagones que se iniciaron en el mes de marzo?

-Es difícil de estimar porque los efectos de los apagones todavía siguen. Una cuenta razonable es US$ 5.000 millones. Este es un monto considerable para el empequeñecido tamaño de la economía venezolana. En el Zulia la destrucción de la economía es total.

Etiquetas: inflación | José Guerra | sanciones