José Guerra: AN conformará nuevo Servicio Estadístico Nacional

Luis Sequera / 16 abr 2019.- El economista y diputado, José Guerra, anunció que la Asamblea Nacional creará el Servicio Estadístico de la AN, tras considerar que el Sistema Estadístico Nacional (SEN) lleva tres años y medio sin producir “una cifra importante en el país”.

“La AN con la política del cese de usurpación, va también cesar la usurpación en el SEN. La AN va a lanzar prontamente el Servicio Estadístico de la AN para cubrir un vacío que ha generado el Gobierno nacional”, aseveró Guerra durante la sesión consultiva del Parlamento realizada este marte.

Apuntó que la creación de este servicio estadístico presidido por el Parlamento será “un caso único en el mundo” en el cual el Poder Legislativo tendrá a disposición de su nación este sistema “en vista de la destrucción y el oscurantismo” al cual “el gobierno usurpador” llevó al SEN.

“Ese vacío lo va a crear esta AN en la política del cese de usurpación e materia estadística”, concluyó.

