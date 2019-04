Guaidó entre fuegos cruzados

“No existen los amigos falsos, sólo aquellos falsos que se las dan de amigos”

En la historia política del país, no ha habido un líder político de la oposición, más asediado por el fuego cruzado de quienes, por añadidura, forman parte de ese amplio espacio de la sociedad democrática, que Juan Guaidó. Extremismo y pacifistas dialogantes (Cohabitantes), disparan a discreción. Los tiempos no se mueven a la velocidad que unos aspiran forzar las salidas y otros retardarla, pero no ofrecen un procedimiento expedito. Ejercen el derecho a la libre interpretación. Es legítimo, pero creo que no ayudan, al mantenimiento de la necesaria unidad. Es cuestión de ópticas.

La interpretación del momento histórico es libre y cada cual lo esquematiza a su manera y establece públicamente la estrategia que mejor se acomoda a su libre albedrio. Eso forma parte de la diversidad democrática que, gracias a Dios, existe en el vasto espacio existente en la sociedad. Empero, deberían ser cuidadosos a la hora de lanzarse a las peligrosas y procelosas aguas dónde se pueden ahogar las esperanzas de cambio que abriga el pueblo venezolano. Estamos transitando un punto extremadamente delicado. Un error y ¡Zas!

El Presidente Juan Guaidó, a demostrado mucho equilibrio emocional, coherencia en la hoja de ruta que colocó a la opinión pública, extrema vocación unitaria y gran capacidad para entender las disímiles posiciones. Ni una palabra para contrariar las posiciones extremistas y dialogantes de sus “compañeros” del campo opositor. A todos les ha abierto las puertas, los que han pedido ser escuchados, los ha recibido y dado las explicaciones de rigor y no ha salido a develar lo tratado ante la opinión pública. Está entendido y eso es lo importante y relevante. No hay exasperación.

A ese fuego cruzado en el campo opositor, al cual está sometido el Presidente Juan Guaidó, se suma las ráfagas de alto calibre que dispara a discreción el verdadero y autentico enemigo. En ese terreno minado, también a demostrado temple, valentía, coraje y audacia responsable. El compromiso con el pueblo obliga a no retroceder ni un milímetro en lo avanzado. Hay reconocimiento internacional y nacional. El usurpador está cada día más acorralado. El campo de acción se le estrecha y no tiene mayor capacidad de maniobra. El cese de la usurpación está cerca.

El Presidente Juan Guaidó, a pesar del fuego cruzado, avanza junto al pueblo doliente, sufriente y prudente, rumbo a lograr el objetivo del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Dios lo libre del agua mansa, de la brava ha logrado salir ileso. Vamos muy bien, porque indistintamente del fuego cruzado y los falsos amigos. vamos todos y con todo. Es mi humilde opinión.

