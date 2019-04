Joel García: Si detienen a Guaidó la reacción internacional será distinta

ND / 16 abr 2019.- El abogado Joel García, quien cumple funciones en la defensa de los diputados Juan Requesens y Roberto Marrero, detenidos por el Sebin, aseguró este martes que la detención del último antes mencionado es una “burla” y una “excusa” del sistema judicial venezolano por no poder aprehender a Juan Guaidó.

“A Roberto Marrero se le señala de terrorismo, según, y que fue a Colombia a comprar armas y pertenece a una red terrorista, entonces, si Marrero es terrorista como dicen, Juan Guaidó también, ¿Por qué no lo detienen? No lo hacen porque es una burla, no existe tal célula terrorista, lo que pasa es que saben que si detienen a Guaidó la reacción internacional será muy distinta”, dijo García en entrevista para Primera Página, por Globovisión.

El abogado lamentó que sus colegas del Tribunal Supremo de Justicia y quienes integran el sistema judicial venezolano se presten para tales actos “cuando juramos defender las leyes y la Constitución”, subrayó.

“No sé qué esperan, quizás que los asciendan, no sé, pero son colegas igual y es lamentable que se presten para este tipos de actos”, agregó García.

Sobre la supuesta liberación de presos comunes el día en el que se intentó ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, García recalcó que –de ser cierto- es una forma más de advertencia a la población.

“Si los sacaron a las fronteras, cosa que no me consta, fue con dos intenciones: Una decirle a la población ‘mira lo que tengo aquí, son presos, son asesinos’ y lo segundo es utilizar a estos presos como carne de cañón”, explicó.

Joel García se sumó a la tesis del sector opositor la cual indica que las mejoras en Venezuela pasa por un “cambio” político en el que no figure Nicolás Maduro.

“Todo pasa por un cambio político, es necesario que el Poder Judicial sea robusto y eso funcionará sin Nicolás Maduro, con un poder judicial funcionando nada de esto estuviese pasando”.

Y remató: “De no salir Nicolás Maduro del poder todos vamos a estar presos, incluso este servidor”.

Etiquetas: Joel García | Juan Guaidó | Roberto Marrero