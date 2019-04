Jesús Faría: Con sanciones no van a derrocar a Maduro

ND / 14 abr 2019.- El dirigente nacional del Psuv, Jesús Faría, criticó las sanciones impuestas por los Estados Unidos sobre Venezuela pero adelantó que con dichas sanciones no lograrán “derrocar” al gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo dijo en el programa de Carlos Croes por Televen .

“En Cuba tiene 60 años bloqueados y no han podido derrocarlos. A nosotros nos tienen bloqueados.. esa política de sanciones la han aplicado en Irán, a Rusia, la han aplicado a Cuba y la aplicaron a Vietnam en su momento…”

Explicó que existe un “consenso” en Venezuela de que se respete la soberanía nacional y de que nadie “aplique la política de injerencia”

Previamente, Faría había asegurado que el principal impedimento para el crecimiento económico en este momento son las sanciones.

“…sanciones que ha aplicado el gobierno norteamericano de manera ilegal y de manera absolutamente criminal, por el impacto que tiene en el pueblo. El hecho de que la industria petrolera no pueda crecer porque no pueda vender su petroleo, porque sus cuentas han sido incautadas, porque se ha amedrentado a las grandes corporaciones del petróleo para que no inviertan en el país, un bloqueo absoluto a nuestra industria petrolera y este es un país petrolero. Sin divisas no crece la economía. Pero eso no es todo. El oro, la producción de oro y todo lo que está relacionado con el oro está igualmente sancionada. El financiamiento externo, que es tan importante para nosotros y todos los países, tenemos prohibido el acceso a los mercados internacionales. Ahora, ¿yo me pregunto? ¿Con qué moral la Casa Blanca anuncia planes de recuperación de la economía nacional, cosa que nadie le ha pedido desde el gobierno… cuando ellos con sus acciones lo que buscan es… deteriorar de una manera extrema a nuestra economía. Es un cinismo extremo”.

“Y lo más grave – siguió – es que hay fuerzas políticas en este país que se hacenla vista gorda, otros incluso la avalan y otros levantan el trofeo de atribuirse las sanciones. ¿Esa es la forma de hacer política en este país?”.

Etiquetas: bloqueo | Jesús Faría | sanciones