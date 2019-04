Jesús Faría: El capitalismo ha fracasado en todo el mundo

Jhoan Meléndez / 9 abr 2019.- El constituyente Jesús Faría afirmó este martes en una entrevista que el capitalismo “ha fracasado y no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo”, esto al responder si el socialismo es un fracaso.

Asimismo indicó que “si el imperialismo no existiera y no nos hubieran bloqueado las cuentas en el exterior tuviéramos 20 mil millones de dolares para comprar medicamentos, y estos nos agreden con colaboración de unos peones (…) Si no existiesen no hubiera ocurrido el ataque eléctrico”.

“Hay un hamponato político que ha pretendido asumir el poder en Venezuela, y lo único que ha hecho realmente es tratar de saquear las cuentas de nuestro país con el apoyo de los Estados Unidos”, aseveró en el programa Vladimir a la 1.

El constituyente insistió que “la caída abrupta de la producción petrolera nacional, y ahí están las estadísticas, se desarrollo plenamente con las sanciones”. “Aquí hay un proceso hiperinflacionario muy importante porque no podemos producir y exportar petróleo por las sanciones”, apuntó.

Por otro lado señaló que Guaidó “fue un aborto político de la oposición. No hay posibilidad de que el pueblo le de confianza porque todos sabemos que él no gobernaría (…) Las encuestan revelan que él ha caído en 30 puntos mientras el chavismo va subiendo en estas”.

Por último manifestó que los rusos “no son un ejército invasor como lo son los de EEUU”. “Aquí quien invade, tumba gobiernos e instala gobiernos títeres son ellos. China y Rusia en cambio respaldan y apoyan a Venezuela”, señaló Farías quien evadió la pregunta de si los rusos defenderían al país de una invasión militar estadounidense.

Etiquetas: EE.UU | Guaidó | Jesús Faría | Rusia | sanciones