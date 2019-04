Jaime Lorenzo: El sistema de salud de Venezuela está como el de los años 50

Eili Córdova/18abr 2019.- El médico y director de la red Médicos Unidos, Jaime Lorenzo, aseguró este jueves que el sistema de salud actual de Venezuela es comparado con el de los años 50, además comentó que el cargamento de Ayuda Humanitaria, que llegó el 16 de abril, no es suficiente para frenar la crisis.

“Estamos comparado el sistema de atención actual, con el sistema de los años 50. Ha disminuido enormemente. Se estima que hay un déficit de camas de 50 %. No se cuenta con los suficientes recursos para estudiar a un paciente u hospitalizado. Cuando se hospitaliza a alguien, este debe traer todos los insumos necesarios”, enfatizó en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

Durante la entrevista, le preguntaron que si creía que la Ayuda Humanitaria era suficiente para frenar la crisis: “Nunca, la cantidad de ayuda humanitaria no es suficiente, basándose en protocolo anunciado, el número de 50 mil personas, representa 7 u 8 % de la población. No se está atacando el problema de fondo, lo que causó la ayuda humanitaria. Este problema es ocasionado por políticas erradas y un desvío de lo que es la naturaleza del sistema de salud. Debe ser universal, igualitario y no debe ser discriminatorio. No hay políticas de dotación y también se atacan a los médicos y los pacientes tampoco reciben una alimentación adecuada”.

Asimismo, declaró que, “Por parte de nuestra organización, hemos tenido reuniones con ONGs, y hemos sido parte de esos ciudadanos que han visualizado la problemática en el sistema de salud. Todo esto llegó a un punto fulminante cuando se reconoció la emergencia humanitaria, desde ahí todo este proceso ha sido duro, incluso después de la visita de la Alta Comisionada de la ONU. Encontraron con una manera muy inteligente de decirle a la gente que no debe hablar”.

“Después de la visita en Barquisimeto, luego de que se va la comisión, jubilaron a dos colegas que recibieron a la Alta Comisionada en el hospital Pastor Oropeza, nada más por hablar y echar el cuento sobre la situación, le adelantaron su jubilación. Es un mecanismo de callar la voz. Solo que ellos no cuentan que hay un problema cuando callas a médico, enfermera o colega, siempre habrá otro que alce la voz, porque estamos hablando que el sistema de salud está muy deteriorado”, prosiguió.

La red Médicos Unidos, realizó un estudio sobre el índice de mortalidad materna e infantil y Lorenzo explicó que “Cuando se habla de estudios como este, lo importante es que la información sea verificable. Es triste que un país diga que “está desarrollado” y no publiquen índices e informes al respecto. La primera parte del estudio que realizamos determinó que, en 1998, el índice era de 55 % de mortalidad por cada 100 mil habitantes, en la actualidad es 166 mil. En algunos casos mueren las mujeres y el hijo. Cuando hablamos de la Mortalidad infantil, en ese mismo año el porcentaje era de 21 y algo, ahora esa tasa aumentado considerablemente. Todo esto indica que el sistema de salud está fallando, el acto fisiológico de traer vidas está siendo afectado por factores y condiciones que se pueden evitar”.

En Primera Página también mencionaron el caso del equipo médico en el estado Bolívar, que está siendo juzgado por mala praxis debido a la muerte de una mujer que estaba en el proceso de parto, a esto Lorenzo respondió: “¿Qué está ocurriendo en las instituciones públicas y privadas? Estamos teniendo un sistema de salud de los años 50 y no hay insumos para atender a los pacientes. En el caso de que necesiten sangre, esta primero se tiene que tamizar, pero si los bancos de sangre no tienen reactivos estamos en problemas”.

“La única manera de que el médico se proteja es no realizar el acto médico, pero es casi imposible porque jamás lo vamos a hacer. Nosotros nacimos para salvar vida, en este momento hay un colega haciendo lo posible para salvar a una persona”, expresó.

