Ivlev Silva: Más de 300 mil venezolanos están en riesgo de perder su vida

Eili Córdova / 24 abr 2019.- El diputado de la Asamblea Nacional, Ivlev Silva (Acción Democrática – Distrito Capital), declaró este miércoles que el parlamento exige que no se politice la entrega de la ayuda humanitaria y que llegue a las familias que realmente lo necesitan.

“Cuando decimos que no se politice la ayuda humanitaria es que no queremos que salga el señor del régimen y diga que gracias a ellos llegó la ayuda. Sabemos que eso no es cierto porque en más de una oportunidad negaron la ayuda. La ayuda humanitaria entró gracias al esfuerzo de los venezolanos y, a través, de la Asamblea Nacional. Es injusto que ahora vengan a decir que la ayuda entró gracias a ellos. No queremos que la usen como propaganda gubernamental en el canal 8. Por culpa de su ineficiencia llegamos a esta etapa tan crítica”, sentenció en Primera Página por Globovisión.

Silva informó que en el país hay más de 300 mil venezolanos en riesgo de perder su vida. “La ayuda humanitaria es para el pueblo venezolano. La idea es que llegue a las personas que la necesitan. El venezolano en la actualidad no consigue medicinas, alimentos y no tiene los insumos para poder costear grandes procesos quirúrgicos y por eso es necesario que la ayuda sea entregada a personas que están en riesgo de perder su vida. Pedimos que la sociedad civil se mantenga organizada para controlar la entrega de la ayuda”.

“Estamos organizados a nivel nacional con todos los comités de ayuda y libertad, en cada municipio y parroquias. Estos comités tienen la finalidad de apoyar haciendo la contraloría social. La idea es que ese ciudadano de pie también nos ayude, nos ayude a controlar y a distribuir la ayuda. Tenemos 20 años de desidia, culpa de un gobierno incapaz”, expresó.

Por otro lado, confirmó que en esta semana fueron entregado algunos insumos en el Hospital JM de Los Ríos. “En esta semana se ha entregado la ayuda en algunos hospitales, la semana que entra llegará más cargamentos y se distribuirán en Mérida, Táchira y Anzoátegui. Se ha mantenido alguna comunicación con la Cruz Roja y tenemos que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho la comisión liderada por Miguel Pizarro y José Trujillo con el tema de la ayuda (…) Continuamos exigiendo que la Iglesia Católica sea parte y ayude a la Cruz Roja en la controlaría social, queremos que nos ayuden a salvar la vida de los venezolanos”.

Industria farmacéutica

El diputado comunicó que dentro del Plan País tienen previsto activar la industria farmacéutica. “Venezuela en su momento tenía en su poder el 70 % de la producción de medicamentos y, ahora, por culpa de esa persecución a los empresarios, ellos prefieren ir a trabajar a otras tierras y no quedarse aquí porque no hay garantías. Ellos (Gobierno de Nicolás Maduro) hablan de sanciones y del imperio y no tienen realmente idea de lo que están haciendo y durante 20 años ha sido así”.

“Las bases para cambiar eso es iniciar con darle garantías a esos empresarios y laboratorios. Cuando este gobierno caiga, les aseguramos que tendrán espacio para trabajar y verán los frutos en su momento”, agregó.

