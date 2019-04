Hugo Carvajal: Detrás del plano político existe información sensible para los estados

ND / 5 abr 2019.- Luego que Nicolás Maduro expulsara de la Fuerza Armada a el ex mayor general Hugo Carvajal, este viernes el también diputado de la AN por el Psuv, se pronunció ante esta decisión que ha impuesto el régimen expresando que “muchos esperan que devele todo por esta vía (Twitter), pero hay que entender que la información por sí sola no vale de nada, lo importante son las acciones que puedan ejecutarse con ella de acuerdo a unos objetivos y una estrategia”.

A través de su cuenta en Twitter, Carvajal público ciertos mensajes donde aseguraba que más allá de todas las denuncias y pruebas que haga sobre la corrupción que es ejecutada por representantes del oficialismo, “detrás del plano político existe uno que no se ve, el de las informaciones sensibles para los estados”.

La publicación expuesta por el ex director del Dgcim apuntó: “Nada hago publicando las redes de narcotráfico del alto gobierno cuando dicha información debe estar, exclusivamente, en manos de órganos capaces de investigarlo”.

“Nada hago publicando a los testaferros de los dirigentes del PSUV y sus activos en el extranjero cuando dicha información debe estar en manos de agencias que investiguen la legitimación de capitales en EEUU, Europa, Líbano, Dubai y Hong Kong” aseguró.

En cuanto a la Fuerza Armada, añadió “Nada hago publicando información detallada de la presencia cubana en las instituciones del estado, sobre todo en la FAN, cuando esa información forma parte de la estrategia para sacarlos del país.

Sobre casos de corrupción donde esta involucrados los líderes políticos, indicó “nada hago publicando los inmensos patrimonios robados por viejas y nuevas oligarquías, dueños de banco, seguros, contratistas del gobierno y medios de comunicación, que financian políticos oficialistas y opositores, cuando esto debe investigarse en la nueva justicia venezolana”.

A pesar de estas referencias, “El Pollo” Carvajal afianzó su compromiso con a los venezolanos afirmando que “se tenga la certeza de que estoy haciendo y seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para devolver la libertad y la democracia a mi país “dijo.

Etiquetas: corrupción del Psuv | Hugo Carvajal | Nicolás Maduro