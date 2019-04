Houston se convierte en la segunda ciudad con más venezolanos en EEUU

Eili Córdova / 4 abr 2019.- De acuerdo con datos oficiales, Houston acoge a una de las comunidades de venezolanos más grande en Estados Unidos, convirtiéndose, después de Miami, en la segunda ciudad con más presencia de criollos en suelo norteamericano.

“Antes era difícil encontrarse a un venezolano por la calle, ahora nos vemos en todos lados. Desde el año 2000 ha aumentado el número de venezolanos”, expresó Luisa Valdés, quien tiene 19 años viviendo en Houston, en un reporte de Voice of America (VOA) replicado por Vivo Play.

“Houston es una ciudad que tiene venezolanos que han venido desde hace mucho tiempo y entienden por lo que hemos pasado los venezolanos y siempre están dispuesto a ayudar”, agregó Ramón Castro, venezolano residenciado en la ciudad tejana.

Castro opinó sobre la situación que atraviesa el país en la actualidad, “Saber que no hay electricidad, saber que no hay agua, saber que no hay comida, saber que hay que sobrevivir. Yo también lo pasé, solo que se ha agravado mucho más, pues ahora todo es más difícil”.

En Houston también existe un periódico con sello nacional, El Venezolano imprime 25 mil copias cada dos semanas. Su directora María Lorena Salas afirmó que los ejemplares atraen al público americano, personas que se interesan por lo que sucede en Venezuela y Latinoamérica.

“Es increíble como muchos clientes también americanos se interesan por ese target latino y venezolano”, detalló Salas.

En los últimos años ha incrementado el número de puestos de comida típica e incluso hay un busto de Simón Bolívar en uno de los parques de la ciudad, según las cifras en Houston hay más de 20 mil venezolanos y se prevé que aumente en este 2019.

