Héctor Schamis: Cuesta creer que una marcha a Miraflores logre la salida de Maduro

Jhoan Meléndez / 24 abr 2019.-El exencargado de negocios de EEUU en Venezuela, Héctor Schamis, aseguró este miércoles que el país tiene un “régimen de 20 años y Guaidó lo ha desestabilizado en 90 días”.



Asimismo dijo que la marcha convocada por el “presidente interino” es un “momento definitorio”. “Creo que es un momento definitorio, porque puede haber una gran decepción si esa manifestación no es masiva (…) Lo del primero de mayo me genera expectativa, pero en lo personal también me genera temor”, afirmó Schamis en entrevista a NTN24.

No obstante alegó que le cuesta imaginar que “una marcha a Miraflores termine con la usurpación de Nicolás Maduro, ojalá, pero es un momento de temer”.

“La interinidad de Guaidó se ve como un proceso lleno de esperanzas pero también repleto de amenazas y peligros (…) Se enfrenta a un Gobierno criminal que cuesta creer que va a dejar el poder de manera pacífica”, explicó.

Por último dijo que Miraflores “es un bunker con la protección de los cubanos y varios cordones de seguridad”. “Ojalá Guaidó tenga el apoyo y fuerza necesaria para lograr su cometido, pero lo de él es épico porque se ha generado las últimas semanas un cierto pesimismo, pero nadie está en los zapatos de Juan Guaidó. Nadie llega a lugares como él sorteando las dificultades y arriesgando su propia vida (…) Si él fracasa el futuro de Venezuela será mucho más oscuro”, puntualizó Schamis.

Etiquetas: Guaidó | Héctor Schamis | marcha | Miraflores