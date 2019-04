La tesis de Michael Penfold es equivocada

En noviembre del año pasado, en mi blog, comentábamos un artículo de Michael Penfold titulado: “Sobre la naturaleza del conflicto político venezolano” en el cual Penfold, después de haber hecho una certera descripción de la tragedia venezolana terminaba pidiendo una negociación con el chavismo en la cual se le diera a este grupo plenas garantías políticas y judiciales. Postulaba Penfold que sería necesario “comernos varios sapos: justicia transicional, sobrerrepresentación de las minorías, transferencias fiscales aseguradas y amnistías de todo tipo”. Y terminaba diciendo: “Es más que evidente que la negociación [en esos términos de comer sapos] es inevitable”.

En aquel momento respondí a ese artículo diciendo: “Comer sapos, nunca, si es que Venezuela desea recuperar algún día su dignidad. El país está hoy destruido material y espiritualmente. Su redención futura incluye como componente fundamental, indispensable, la recuperación de la dignidad ciudadana. Y la dignidad ciudadana de los venezolanos jamás podrá ser recuperada si comemos sapos, es decir, si dejamos de aplicar debidamente la justicia, si otorgamos amnistías a los narcos, ladrones y asesinos del sistema chavista-madurista, si permitimos a los criminales irse impunes. De igual manera es preciso rechazar de plano las negociaciones, no importa quien las pida, así sea el Papa, así sea la Unión Europea o el difuso y desprestigiado Grupo de Boston. Negociar con esos desalmados que han arruinado al país llevará a la prostitución y abandono de principios y valores que son sagrados”.

Este miércoles Penfold escribe un nuevo artículo en el cual, después de hacer otra certera descripción de la tragedia venezolana, insiste en sus planteamientos anteriores. No tenemos dudas de dos cosas: una, que Penfold desea sinceramente ver el final de esa tragedia venezolana y, dos, que el camino que predica es equivocado.

En este nuevo artículo titulado “Venezuela y la Transición, un destino incierto” ,Penfold nos dice: “Es un gran error caer en la trampa de la exigencia del tiempo (si no es rápido no funciona) y aceptar más bien que las rutas para lograr la transición pueden ser muy variadas… el proceso tiene ineludiblemente que incorporar a los principales factores internos de un sistema que es inherentemente inercial y resistente”.

Y agrega: “Aún no existe en el caso venezolano una oferta pública que sea altamente atractiva para todos los actores relevantes que sostienen a la coalición dominante en el poder, incluyendo a los militares, que los induzca a aceptar los beneficios de un cambio político. Esa oferta pública, que debe ser el principal trabajo político de la Asamblea Nacional, tiene que cubrir una oferta institucional en lo militar (la amnistía es insuficiente), en lo transicional (no solo jurídico sino sobre todo en lo político para que sea lo suficientemente inclusivo y que impida que haya una cacería de brujas) y también electoral (que blinde la ruta comicial y le garantice espacios a los chavistas para que no sean barridos”.

En mi opinión este párrafo de Penfold representa, no ya una estrategia válida y compatible con la dignidad de las víctimas del chavismo, sino una entrega. Su redacción nos causa malestar. Después de 20 años de represión, de humillación, de soportar abusos, de ser confiscados, apresados, torturados y asesinados, las víctimas del chavismo – dice Penfold- simplemente no han logrado hacerles una oferta al chavismo lo suficientemente atractiva para que dejen de arruinarnos. ¡Una oferta! Es decir, no basta con la tragedia ya sufrida por el país. Es más que eso, el país parece haber sido incapaz de haberle hecho a la pandilla de criminales en el poder una oferta lo suficientemente “atractiva” para que salgan caminando tranquilamente de Miraflores tranquilos a fin de que podamos volver a ser felices.

Penfold agrega que esa oferta debe ser lo suficientemente buena ya que los militares tienen muchos beneficios actualmente, los cuales no van a entregar. Dice: “los militares van a actuar corporativamente pues controlan el sector petrolero, minero y alimentario además de todo el comercio ilegal. Sus rentas pueden fácilmente representar más del 10% del PIB. Es ilusorio pensar que los militares simplemente se van a quebrar internamente a través de un golpe de estado para favorecer a la oposición o inmolarse por la revolución sin proteger primero colegiadamente sus intereses”. En otras palabras, debemos pagar una vacuna lo suficientemente grande para que nos liberen, sin garantías de que no volverían al cabo de una breve pausa.

Antes de seguir adelante deseo decir que tengo mucho respeto por Michael Penfold. Es un excelente politólogo, quien ha escrito una serie de análisis sobre las posibles soluciones para Venezuela y ha llegado a la fría y desapasionada conclusión de que lo que propone arriba es la única vía posible para llegar a elecciones libres y transparentes. Deseo dejar claro que no combato a la persona, combato su opinión.

Y lo hago por dos razones principales: una, porque es una vía meramente utilitaria, estratégica, desprovista del ingrediente ético que debe ser inseparable de la aplicación de la justicia, de la defensa de principios y valores colectivos sagrados. Desde Aristóteles para acá los filósofos morales han mantenido que el buen ejercicio de la política no puede ser moralmente neutral sino promover activamente la creación de buenos ciudadanos. La Polis, decía Aristóteles, debe dedicarse a la promoción de lo bueno. De otra manera una asociación política sería solo una alianza de intereses particulares y una ley solamente un convenio, en lugar de ser una regla del buen vivir. La búsqueda de soluciones pragmáticas, con toda y su buena intención, sacrifica importantes aspectos de dignidad y de derechos humanos que son fundamentales para una sociedad. Cuando se promueve una solución que los ponga a un lado, aunque cuando tal solución nos permitiera ganar la batalla, estaríamos perdiendo la guerra.

Esto me lleva a la segunda de mis razones para diferir de Penfold. Una vez que se haga la “oferta” lo suficientemente “buena” para ser aceptada por la pandilla criminal y los militares sean perdonados y su inviolabilidad garantizada; una vez que los líderes del chavismo, quienes han arruinado al país material y espiritualmente, hayan logrado salir del poder con garantías de ser tratados como el resto de los ciudadanos quienes han sido sus víctimas, en ese momento, estaríamos invitándolos – con nuestra actitud complaciente – a regresar después de algún tiempo al poder, puesto que estaremos aceptando de manera implícita que el crimen cometido por ellos fue una estrategia exitosa. Estaremos abandonando las enseñanzas de nuestros padres que nos hablaban de luchar contra la injusticia, contra la maldad. Tendríamos que aceptar que aquello de que el “crimen no paga” era un cuento de camino. Si quienes han tenido una vida éticamente bien vivida tienen que ir a sentarse en una mesa, secretamente como recomienda Penfold, con quienes han tenido una vida mal vivida para reconocerles su inmunidad e iguales garantías ciudadanas a las de quienes siempre han sido honestos, ello representaría una rotunda derrota moral, un reconocimiento de que el pillo es el triunfador y hasta debe ser objeto de imitación para “tener éxito en la vida”. Esa sería la peor lección de ciudadanía que los venezolanos honestos podrían darle al país y la garantía de que, en pocos años, surgiría otro analfabeta acomplejado que pudiera repetir la pesadilla chavista.

Penfold termina su nuevo artículo diciendo: “la transición [en Venezuela] no es posible decretarla, sino que es necesario acordarla políticamente a través de mecanismos de negociación que muy probablemente sean secretos. Cualquier otra opción, que no sea concertar políticamente un cambio radical del modelo existente, es condenar al país a la profundización de un mayor caos económico y social, lo cual va a conllevar a repercusiones migratorias aún más grandes en el resto de América Latina. Las distintas fuerzas del país, por más que desconfíen el uno del otro, no tienen ninguna otra posibilidad sino comenzar a cooperar para producir un escenario de este tipo. Tan solo de esta manera, Venezuela puede llegar a superar la miseria y la oscuridad en la que se encuentra tristemente sumergida. La transición está cerca pero requiere de mucha astucia y olfato político para ser construida”.

Para Penfold el triunfo pasaría por la rendición. Según entiendo su planteamiento hay que darle a la pandilla el mismo reconocimiento ciudadano que se la da a sus víctimas, hay que cooperar con el enemigo si es que se quiere resolver el problema venezolano. Y hay que hacerlo secretamente, a fin de que el grueso del país victimizado no sepa lo que se está entregando.

Solamente de esta manera, argumenta Penfold, podremos superar la miseria y la oscuridad. Yo creo, al contrario, que esa negociación, esa entrega de banderas y principios, esa rendición de los honestos a los bandidos, ese abandono de la justicia, solo traerá más oscuridad, más vergüenza colectiva, degradación social y resentimientos y venganzas, sentimientos negativos que se incrustarán en el alma de los venezolanos por generaciones por venir e impedirán la aparición de un país nuevo, digno, que pueda verse en el espejo con orgullo.

