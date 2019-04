Guaidó: Mañana hay 358 puntos de la operación libertad

Jhoan Meléndez / 5 abr 2019.- El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, afirmó desde El Paraíso este viernes que el Gobierno de Maduro no puede “poner ni agua ni luz porque no tienen para hacer el mantenimiento”.

“Por mantener la luz en Caracas, sacrificaron al resto del país que hoy no tiene luz. Tienen miedo. Y ante un régimen que solo le queda el miedo, debe salir el pueblo a las calles a organizarse y exigir. La decisión es nuestra, o nos quedamos en nuestras casas o salimos a las calles definitivamente para lograr el cambio”, expresó Guaidó en información de TV Venezuela.

En ese sentido dijo que “utilizan a paramilitares armados, porque no tienen respeto por la ciudadanía. Mandaron a asesinar a ciudadanos pidiendo agua y luz, lo elemental para vivir”.

“La Fuerza Armada es la responsable de contener a los paramilitares, de no permitir que la violencia llegue a quienes reclaman sus derechos. No nos vamos a acostumbrar, no va a ser la oscuridad la que vuelva a llenar nuestros corazones. Sabemos que somos mayoría y la vamos a ejercer en las calles. Ellos quieren frustrar de nuevo a la población”, indicó el presiente del parlamento.

En ese sentido reiteró la necesidad de la protesta. “¿Alguien tiene duda de eso? Venezuela está muy clara que llegamos aquí por estar en las calles (…) No nos vamos a rendir, no nos da la gana. Mañana hay 358 puntos a nivel nacional de Operación Libertad, para los que creen que nos vamos a cansar”, acotó Guaidó.

“Mucha unidad y movilización, esa es la clave del éxito, ¿que nos puede ayudar el mundo? claro que sí, aquí nadie está pidiendo esperar nada. Todos tenemos mucho que dar”, detalló.

“El régimen tiene que convocar gente de todo el país para atrincherarse en 4 cuadras, mientras todo el país está en la calle exigiendo sus derechos. Dicen que están en resistencia, defendiéndose de los ataques. ¿Qué ataques? ¿De la iguana?”, manifestó.

Asimismo aseveró que “la incapacidad de este régimen destruyó el Metro de Caracas, que era un sistema modelo en América”.

Po último señaló que la república “no se va a perder en nuestras manos. Por el contrario, vamos a reivindicar esta lucha existencial que hemos construido durante años”.

