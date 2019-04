Guaidó: No hay nada que hablar con el dictador

Jhoan Meléndez / 11 abr 2019.- El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, indicó desde el Aula Magna de la UCAB que ya no tiene “nada que hablar” con Nicolás Maduro, quien llamó a un gran diálogo nacional el pasado domingo.

“Ya no hay nada que hablar con el dictador. Las ansias de poder han llevado al país a los peores niveles de corrupción. Creo que ya no hay nada que hablar con ese régimen pero si con muchos sectores de la ciudad (…) Es muy grave el reconocimiento de la emergencia humanitaria por parte de la ONU ayer”, dijo Guaidó en transmisión de TV Venezuela.

En ese sentido explicó que “ya cesó la usurpación en la OEA, pronto en la ONU pero más importante en Miraflores. No pensemos que estamos solo”. “El día de ayer no sólo se reconoció la crisis, es decir, los millones de dólares invertidos en el sistema de salud venezolano se perdieron, como se perdió en el sistema eléctrico nacional”, apuntó.

“Falta un elemento que es la FAN; presentamos Ley de Amnistía aparentemente insuficiente. Hoy les decimos que no estamos pidiendo rebelión sino lealtad a la Constitución, a los derechos humanos, a los venezolanos”, dijo Guaidó.

Asimismo señaló que “no podemos tener profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Hoy el país colapso y por eso la ansiedad que tenemos todos (…) Sabemos qué hacer, son pocos los elementos que nos separan de recuperar la normalidad. Hemos construido mayoría y la ejercemos en las calles”.

Sobre la ayuda humanitaria, el presidente del parlamento acotó que espera que el mecanismo “sea directo al ciudadano porque cuando llega al régimen lo utilizan para bachaquear”.

“Esperemos que esta ayuda no sea usada para generar control social como ha sucedido (…) Una dictadura no reconoce su fracaso voluntariamente, no pudieron resguardar la vida del venezolano”, puntualizó.

