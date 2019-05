Guaidó: Seguimos con más ánimo que nunca

ND / 30 abr 2019.- El presidente encargado de Venezuela designado por la AN, Juan Guaidó, instó a la población, durante la noche de este martes, a no dejar “el trabajo a medias” en relación a la “Operación Libertad” la cual fue activada el día de hoy en su “última fase” para lograr “el cese de la usurpación” de Maduro en el poder.

“Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solo nos da el reconocimiento del mundo sino que también nos escuchan dentro de las fuerzas armadas”, dijo en un video difundido a través de Instagram.

En este sentido, destacó que “el arranque no iba a ser fácil”; sin embargo, afirmó que las acciones de hoy demostraron “que hay soldados dispuestos a defender la constitución” al tiempo que señaló que aún “quedan muchos más”.

“Y mañana seguiremos, con más ánimo que nunca”, agregó recordando sobre la movilización que tienen planeada para este primero de mayo.

“Mañana vamos con fuerza por el temple que hoy, en muy pocas horas, mostró el Pueblo para salir masivamente”, sentenció.

Con respecto a las declaraciones de los dirigentes oficialistas sobre la lealtad que mantienen las FANB hacía Maduro, el joven diputado lo desmintió de manera tajante.

“Tuvimos claro que lo que decía el régimen de que tenía el control de las Fuerzas Armadas es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo, ni el respeto de las Fuerzas Armadas y mucho menos el del pueblo de Venezuela”, señaló.

Asimismo, destacó que cada vez en más lugares de Venezuela se comienza a ver “que son las mismas fuerzas del orden las que protegen al pueblo en la calle”.

Confirmó declaraciones de Mike Pompeo

Por otra parte, confirmó las declaraciones del Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien afirmó que Maduro tenía un avión preparado para abandonar el país.

“Las informaciones son ciertas, el Usurpador tenía todo listo para irse, y han sido fuerzas extranjeras las que lo han obligado a quedarse”, puntualizó.

A su vez, advirtió que Maduro “hoy no hizo más que esconderse, sin que viéramos esa mayoría de pueblo de la que tanto presume”.

Por último, felicitó a la población por la respuesta de hoy y se mostró convencido de que no abandonarán la lucha.

“En todo el país vimos a nuestra gente en la calle y la seguiremos viendo hasta el final”, indicó antes de aseverar que “cuando se trata de la libertad, no dejamos (los venezolanos) el trabajo a medias”.

“Vamos comprometidos con todos: con nuestros hijos, con quienes agredieron hoy, con quienes desde nuestra Fuerza Armada dieron el paso por una mejor Venezuela, y los que están por darlo”, dijo para concluir.

