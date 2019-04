Guaidó: Hoy la dictadura nos bloqueó el camino hacia Barquisimeto

ND / forista Computista / agencia EFE / 28 abr 2019.- El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, acusó este domingo al Gobierno de Nicolás Maduro de haber bloqueado caminos para impedir que llegar a un mitin en el estado Lara.

“Hoy la dictadura bloqueó caminos, hoy la dictadura no nos permite llegar a Barquisimeto (…) trataron de retenernos, trataron de hostigarnos el día de hoy, pero no se preocupen estamos bien, estamos fuertes”, dijo el líder opositor en un audio remitido a periodistas.

Guaidó, que no ofreció mayores detalles sobre la forma en que le impidieron desplazarse, pretendía llegar hasta la ciudad de Barquisimeto, la capital de Lara, donde se reunieron miles de personas que esperaban verle en un acto político.

“Hoy íbamos a abrazar las calles de Lara que se desbordaron de punta a punta”, reiteró y anunció una nueva convocatoria en Lara para el próximo fin de semana.

El jefe del Legislativo denunció ayer que el Gobierno persigue a su entorno, luego de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) citase a once de sus más cercanos colaboradores.

“La dictadura está derrotada, solo le queda la persecución”, dijo ayer un disfónico Guaidó durante un acto con cientos de simpatizantes en Caracas al recordar la reciente detención -denunciada el viernes- del diputado opositor Gilber Caro, quien ya estuvo 17 meses preso entre enero de 2017 y junio de 2018.

“El mismo día salieron, casualmente, once notificaciones a ser investigados por el Sebin, que se presentaran en el Sebín, casualmente todo mi entorno”, añadió entonces el líder opositor desde una tarima en el centro de una plaza del este de Caracas.

Venezuela atraviesa por un momento de elevada tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países.

Guaidó tomó esta decisión con base en la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución y al asegurar que Maduro “usurpa” la Presidencia, puesto que ganó unos comicios tachados como “fraudulentos” y a los que no se presentó la oposición. EFE

A continuación el mensaje de Juan Guaidó:

“Hermanos y hermanas de Barquisimeto, hoy teníamos un encuentro pautado, hoy nos íbamos a abrazar en las calles de Lara que se desbordaron de punta a punta; no solamente de fe, sino de la convicción de que vamos a cambiar. Saben que cuentan con nosotros, con todo el sacrificio que hemos hecho. Durante meses hemos recorrido el país en esta etapa de lucha, en la cual hemos construído mayoría y hemos sido nosotros, los venezolanos, quienes hemos levantado el ánimo, la esperanza, la fuerza.

Hoy la dictadura bloqueó caminos, hoy la dictadura no nos permite llegar a Barquisimeto, pero no nos va a detener a encontrarnos. Vamos a convocarnos de nuevo el fin de semana que viene para estar juntos. No nos van a detener.

Hoy vamos a prepararnos para el 1ro. de Mayo, hoy vamos a prepararnos para echar el resto. Trataron de detenernos, trataron de hostigarnos el día de hoy, pero no se preocupen, estamos bien. Seguimos adelante convocando el 1ro. de Mayo.

Los convoco a todos el 1ro. de Mayo y en Barquisimeto nos vemos con fuerza el próximo fin de semana en las calles.

No nos van a detener ni por un segundo. La única vuelta atrás es la vuelta a casa de todos nuestros hermanos. Nuestros amigos, nuestros dirigentes y el pueblo va a estar en la calle hasta recuperar la democracia y la libertad.

Seguimos adelante, seguimos con fuerza. Gracias por todo el esfuerzo, van a contar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. De nuevo convocados a las calles hasta lograr nuestra libertad, hasta lograr el cambio definitivo y el cese de la usurpación. Estamos cada vez más cerca, confíen en estas palabras. Dios los bendiga, seguimos adelante, cuentan con nosotros y lo vamos a lograr. ¡Vamos con todo!

Etiquetas: Barquisimeto | Juan Guaidó