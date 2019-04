Guaidó espera que nuevo gobierno español tenga como “prioridad” crisis en Venezuela

ND / 29 abr 2019.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, celebró “el triunfo de la democracia en España”, que este domingo eligió un nuevo parlamento donde el PSOE del actual mandatario hispano, Pedro Sánchez, obtuvo la mayoría de la cámara; sin embargo al no obtener una mayoría absoluta se verá obligado a pactar con otras fuerzas políticas para formar Gobierno.

El también presidente del Legislativo venezolano se mostró confiado de que el nuevo gobierno español tendrá como “prioridad” la situación en Venezuela, donde vive un importante número de inmigrantes ibéricos.

“Nos une la fraternidad histórica y la confianza de que en esta nueva fase, el gobierno español tendrá como prioridad la construcción de salidas a la crisis de Venezuela”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

A pesar de esto no felicitó directamente a Sánchez, quien fue el triunfador de la jornada al lograr casi el 29% de los votos que le otorgó 123 diputados, 39 más que los que tenía; no obstante, tendrá que negociar con Podemos y los partidos regionales para obtener los votos necesarios en la cámara que apoyen su presidencia.

También podría hacerlo con Ciudadanos, que obtuvo 55 escaños, sin embargo está opción se ve más complicada por la tendencia de centroderecha del partido de Albert Rivera, lo cual hace que los seguidores del PSOE rechacen esta opción.

Es importante recordar que la administración de Sánchez es uno de los más de 50 gobiernos que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, a pesar de la tendencia de izquierda del PSOE.

