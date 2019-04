Guaco desata la ira de los tuiteros por cantarle a piloto de Néstor Reverol

Eili Córdova / 9 abr 2019.- Guaco, otra vez, desató la ira de los usuarios en Twitter, esta vez por cantar en el cumpleaños número 35 de Franklin Rivero, quien se desempeña como piloto del ministro Néstor Reverol. La información fue proporcionada por la periodista Carines Moncada.

Según el vídeo publicado por Moncada, la fiesta se llevó a cabo en la Quinta Vista Calle, en el mirador de la Urbanización Club de Campo, Caracas.

El periodista Jhosman Cruz, expresó que “El problema no es que Guaco le haya cantado al piloto de Néstor Reverol sino que lo hicieron por dinero. Se olvidaron de quienes sufren en su estado Zulia. El rechazo no será tan grande porque sus canciones son buenas, pero sí tendrán que tragar grueso”.

Es de recordar que, no es la primera vez que Guaco se ve una situación similar. En el 2017, en una presentación en el Furrial, aseguraron que el show fue financiado por Diosdado Cabello.

Los usuarios aprovecharon la oportunidad para arremeter contra la banda y señalar esta supuesta acción como “una vergüenza”.

