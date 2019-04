Gobierno entregó tanques azules en Fuerte Tiuna sin explicar cómo llenarlos

Jhoan Meléndez / 11 abr 2019.- El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dio inicio este jueves al “plan de suministro de agua alternativo” al repartir tanques azules en Fuerte Tiuna.

No obstante, Reverol no ha explicado no cómo se llenarán los recipientes debido a la ausencia de agua que existe en gran parte del territorio nacional.

“¡¿Y con qué llenan el tanque si en el país no hay servicio regular de agua?! Ineficientes”, enfatizó en Twitterel diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro.

Reverol además señaló que “nos reunimos con los fabricantes de tanques. Hemos ordenado la fabricación de 50 mil tanques más para seguir abasteciendo al pueblo”.

“Hacemos las inspecciones para recuperar pozos de agua profunda y seguimos haciendo exámenes de las aguas desde el punto de vista químico”, puntualizó Reverol en transmisión de VTV.

