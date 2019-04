Germán Dam: Estrategia para defender a los imputados del caso Ángela Aguirre es “inhumana”

ND / 14 abr 2019.- El reconocido periodista Germán Dam, actualmente en el exilio, acusó este domingo a la defensa de las siete personas imputadas por el supuesto asesinato de Ángela Aguirre. “Según un alguacil se basó en desprestigiar a Ángela, a sus padres… y a mí”.

A continuación extractos de lo que dijo vía Twitter.

“La defensa de los 7 detenidos por el caso de Ángela Aguirre fue llevada por las abogadas Martha Torres y Nayleth Romero. Me cuenta un alguacil que se basó únicamente en desprestigiar a Ángela, los padres de Ángel, a abogada de la familia y a mí por estar en el exilio”.

“Fue una defensa inhumana para con la víctima… por esto me atrevo a recordarles, señoras abogadas, que Ángela ya no está en esta tierra porque José Alberto se antojó de ella, la forzó y luego la mató… no “se ahogó porque era su día de morir”, como ustedes dijeron”.

“Por cierto, preocupante que la @UcabGuayana tenga entre sus docentes a personas como las abogadas Torres y Romero. Enseñan una cosa en el aula y hacen otra totalmente contraria en el ejercicio”.

Por otro lado, Dam, quien ya denunció que la fisca del Ministerio Público que llevaba el caso cobró para favorecer a los imputados. “Por cierto: En rolo e’ peo se metió la fiscal Emily Hernández. Cobró más de 40.000$ para favorecer a los detenidos por el caso de Ángela y no contaba con que la recusarían… y para colmo, dejaron privados a los 7. Alguien debe estar muy molesto y querrá su dinero de vuelta”.

Próximos pasos del proceso judicial

Dam también informó sobre los pasos que debe seguir el proceso judicial contra los 7 imputados y que comenzó ayer:

“1. Varias personas me han pedido que informe sobre los años de condena recibidos por los 7 detenidos por el caso de Ángela Aguirre… y les explico: Aún no hay condena para ellos, porque apenas está iniciando el proceso judicial en su contra.

2. Según el COPP, el proceso penal venezolano consta de cuatro fases y se las explico de manera sencilla:

A. Fase preparatoria: Donde el MP y sus órganos auxiliares recaban elementos de convicción para así determinar e imputar responsabilidades.

B. Fase intermedia: Tras 45 o 60 de investigaciones y diligencias el MP debe presentar el resultado de las mismas, conocido como Escrito Acusatorio. Es donde se formalizan o retiran responsabilidades a los detenidos.

4. Presentada la acusación, el tribunal debe fijar fecha -en los prox. 20 días hábiles- para la Audiencia Preliminar. De acuerdo a los resultados de las investigaciones, el resultado de la audiencia puede ser: – Sobreseimiento – Archivo judicial – Juicio – Admisión de hechos.

5. También se promueven pruebas y testigos que serán presentados durante el juicio, si el caso llega a esa etapa. En esta etapa, la persona es tratada como acusada, no como culpable.

6. C- Fase de Juicio: Audiencia oral y pública donde se ventila el caso ante un juez. Se realiza en varios actos y en él se evalúan todas las pruebas y testimonios para decidir si el acusado recibe una sentencia condenatoria o absolutoria.

7. D- Fase de Ejecución: Está relacionada con el cumplimiento de la pena y las consecuencias legales que ella trae al imputado.

8. Es de resaltar que las 2 primeras fases son llevadas ante un Tribunal de Control, la tercera es ante un Tribunal de Juicio y la última por un Tribunal de Ejecución.

9. En resumen: Los 7 detenidos por el caso de Ángela Aguirre aún no reciben condena, están imputados… no condenados por sentencia definitivamente firme”.

