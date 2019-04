Renacer sobre los escombros

No hay forma de medir la inmensidad de la exorbitante riqueza natural de nuestro país, sus ilimitados yacimientos de hidrocarburos, sus minas de elementos minerales valiosísimos y la maravillosa ubicación geoestratégica que nos favorece ; lo triste e increíble es que en esa misma escandalosa medida , los marrulleros que durante 20 años gobernaron a Venezuela la han saqueado groseramente, algo que parece imposible de cuantificar, fue robado al pueblo para enriquecer a unos cientos de ladrones de cuello rojo quienes echaron mano al botín al ver tanta impunidad , complicidad y corruptela de los jerarcas traidores. Esto sin contar lo que le han regalado a los tiranos colonizadores Piratas del Caribe Castro Ruz , la peor plaga de América y mayores chulos jamás vistos. Solamente en lo confiscado , congelado, bloqueado en los últimos años en diferentes países de América y Europa se han encontrado fortunas a nombre de testaferros y exfuncionarios chavistas cuyos montos sobrepasan en algunos casos el presupuesto de un país. Pillaje institucionalizado que nos dejó sin alimentos, medicinas , servicios y sin producción petrolera, nuestra principal fuente de ingresos.

No me canso de repetirlo: este descalabro no fue solo por su ineficiencia manifiesta y notoria; fue calculado, detallado y planificado pues los amos que los capitanean odian al pueblo venezolano . Una debacle que cada día nos deja más y más muertes y desolación y que gracias a la fuerza de nuestro pueblo , a los aliados internacionales y a las acciones de la Asamblea Nacional y nuestro presidente interino @jguaido pronto terminará certeramente dando paso a la Nueva Venezuela, a pesar de la demolición de todos nuestros sistemas tenemos gente, ganas y reservas que aunque buena parte están empeñadas nos dan para que junto con nuestros profesionales, técnicos , obreros construyamos limpiando escombros y forjando nuevas bases el surgimiento de una patria digna para nuestros hijos y nietos.

Ya en todo el mundo se está hablando de lo que sería la reconstrucción de Venezuela el próximo año (2020) , yo no tengo un ápice de duda de que así será, independientemente de cual vaya ser el desenlace para desalojar del poder, para que la organización criminal internacional que hoy lo usurpa se vaya, pero de que nuestra libertad está a la vuelta de la esquina no tiene discusión, seremos libres, eso es un hecho en proceso.

Revisando datos de muchas de las firmas de servicios financieros del mundo , estas dan como un hecho que Venezuela será libre este año y comenzará la gran recuperación económica en todas sus áreas, así lo afirmó Barclays firma de origen inglés, que Venezuela tendrá un nuevo gobierno y se estima un crecimiento económico de casi el 23 % anual. El documento recién publicado señala que el sector petrolero crece 36,1 %; el no petrolero sube 15,2 %; déficit fiscal 11,4 puntos del PIB; inflación cierre 797% y tasa de cambio oficial (cierre) Bs 992.963 por dólar.

Es casi imposible que la organización criminal internacional que tiene secuestrado el poder pueda sostener este cóctel de malas prácticas de gerencia pública y la situación económica, social cada día será inaguantable, el suministro de bienes continuará deteriorándose y las tensiones probablemente aumentarán aún más en las próximas semanas. Cómo herramienta adicional de sometimiento últimamente han utilizado el control de los servicios de electricidad y agua de forma de que la gente este ocupada además de lo ya conocido que es buscar alimentos , efectivo, transporte, ahora sólo se ocupen en ver cómo almacenar agua, cargar celulares, durante los largos apagones. Inclusive suspendieron clases, dieron horario de racionamiento para disminuir toda posibilidad de reuniones, organización. En Monagas por ejemplo hay sectores en los que desde las 5 pm hasta 4 am no hay luz cada dia . Esta fórmula de terror y dependencia la utilizan para minimizar el interés de mucha gente en participar en manifestaciones y protestas. Solo que no cuentan con la firmeza y moral a pesar del cansancio de nuestra gente quienes hartos de la pésima calidad de vida, salen a mostrar su afán por una patria nueva. Ayer vimos a los colectivos terroristas recibiendo de su propia medicina de manos de un pueblo corajudo y decidido a lograr su libertad.

Ya la producción petrolera bajo a 900.000 b/d y sigue cayendo y se calcula que pueda llegar a 700.000 b/d. Eso disminuye aun más las importaciones en un 50% que ya es una hecatombe.

También es importante destacar que como un hecho a corto plazo , el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, reveló que Estados Unidos está trabajando en un plan financiero para Venezuela y aplicarlo al caer el régimen de Nicolás Maduro. Este plan incluye un rescate económico y la dolarización del país. También afirmó dicho vocero que el efectivo no serán bolívares, serán dólares. Al menos al principio porque no hay demanda de bolívares por su exacerbada devaluación.

El asesor económico de Trump reveló que en ese plan trabajan de la mano su oficina, el Departamento del Tesoro, el Consejo de Seguridad Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que amarraria inclusive cómo manejar todo el tema de la mega deuda en la que las sabandijas nos metieron.

Se plantean acciones rápidas al lograr el cese de la usurpación del poder por parte de Maduro y su banda criminal.

Creo fielmente que aparte de las grandes ayudas de los organismos multilaterales, hay millones de Venezolanos que tienen un dólar ahorrado y se lo llevarían a la reconstrucción del país, pues no hay como Venezuela para invertir pero teniendo democracia, respeto a la propiedad privada y garantías de libre comercio.

Varios economistas venezolanos también han dado su punto de vista opinando que a pesar del nivel de destrucción tenemos muchos instrumentos, mecanismos para dar el arranque al país en un plazo relativamente corto y con mucha seguridad de éxito .

Mi gente, les aseguro que no es un sueño, son hechos, son planes reales y que con todas las ganas de cada uno de nosotros pronto serán convertidos en la realidad tan esperada. Más pronto que tarde saldré de la cárcel del exilio y nos encontraremos dando lo mejor de cada quien en nuestra amada Monagas.

Saludos y mi confianza plena para seguir dando la pelea con lo único que me queda mi pluma y mi palabra.

