Libertad a toda costa

En este mundo de hoy con solo lanzar unas cuantas letras en las redes sociales es muy fácil divulgar una información, propagar un dato, sea cierto o sea falso. Si lo sabremos nosotros los venezolanos que durante casi 20 años hemos vivido viendo asombrados como un remolino de destrucción ha sido disfrazado con noticias falsas de prosperidad, desarrollo, país potencia y demás falsedades creadas en el mundo de la comunicación comunista lo que embaucó a millones de personas que soñaban con mejorar su calidad de vida. Nunca pensaron que llegarían a ver a sus hijos irse a otras tierras a buscar mejor vida teniendo el país más rico de SurAmérica ,ni mucho menos imaginamos ver a nuestras gente comiendo de la basura, muriendo de mengua en los hospitales y eso, ni la mejor estrategia noticiosa de redes sociales lo pudo ocultar.

El mayor desfalco a una nación hecho en nombre de una fracasadisima ideología cuya realidad es tener el poder para enriquecerse ellos y dominar al resto por siempre. Ni más ni menos.

Asimismo, como es fácil por la redes engañar, es también sencillo decir , a todo grito y con pruebas audiovisuales de todo tipo, la verdad y desmentir a los cuenteros profesionales tipo el siquiatra enajenado y resentido Jorge Rodríguez.

En el caso de nuestro país y a estas alturas, no debemos manejarnos ambiguamente, claro está sin olvidar que las normas y tratados diplomáticos tienen por fundamento agotar está forma de negociación y evitando la violencia, pero eso sólo se logra con unos interlocutores humanos que tengan principios y moral. Esta es la gran diferencia , los comunistas carecen, adolecen de estas condiciones de nobleza humana, son voraces en el logro de su objetivo, lo pelean cueste lo que cueste y por tal razón , sus opositores,o sea nosotros debemos arrebatarles nuestra patria a toda costa. Digo esto pues el pasado lunes 15 de abril, el Grupo de Lima emitió un comunicado en el que informó que convocarán una conferencia internacional por la Democracia en Venezuela con la participación de todos los Estados que respaldan la recuperación democrática en nuestro país. También destacaron en el numeral 11 de dicho comunicado lo siguiente:

Rechazan cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela, condenan la injerencia extranjera en ese país y demandan el retiro inmediato de los servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas militares que se han desplegado en ese país sin amparo en la Constitución venezolana.

Los venezolanos estamos muy agradecidos con el grupo de Lima y todos los países del mundo que respaldan la democracia y los derechos humanos, pero desde mi punto de vista, emitir un comunicado en donde rechazan la intervención militar, es un grave error a estás alturas del juego vistas las patéticas e infrahumanas circunstancias de Venezuela.

Acaso se necesitanmás pruebas de que Nicolás Maduro tiene un grupo de militares criminales sobornados, corrompidos, traficantes de combustible, oro, drogas, aparte más de 35.000 mil cubanos penetrado en todas las instituciones, Rusos y chinos. Paramilitares ( colectivos asesinos) y las milicias para seguir acribillando al pueblo y sin embargo éstos aliados siguen pensando en diálogos y elecciones.

Se acabó el pan de piquito, ese principio vetusto, arcaico de la no intervención militar, no se puede esgrimir en este mundo globalizado e interconectado de hoy, en donde ya no existe fronteras para hacer respetar DD.HH eso solo lo esgrimen los trasnochados comunista con las tan cacareadas autodeterminación de los pueblos para tratar de seguir esclavizando, arruinando pueblos, con la idiologia diabólica del comunismo o el socialismo del siglo XXI.

El primer presidente latinoamericano que se acaba de pronunciar por la intervención, fue Lenin Moreno del Ecuador, cuando afirmó que estaría convencido de que Nicolás Maduro solo sale del poder con una intervención militar al reeditar la doctrina Roldós. La doctrina Roldós, la carta que puede dar paso a la intervención en Venezuela.

La inestabilidad y el gran riesgo que generan, Rusia, China, Cuba, Irán, Hezbolá y todos los grupos terroristas del mundo en el vecindario de la primera potencia militar y económica del mundo como lo es EE.UU no es cuestión de juegos y eso lo saben los americanos. Reitero y estoy super seguro de que el desenlace que todos esperamos se dará, ya los familiares más cercanos de la cúpula corrupta militar venezolana están fuera del país y los gringos no están jugando carritos. Ánimo y paciencia que nuestro país será libre y renacerá de las cenizas.

El camino está andado, la Operación Libertad cumpliéndose a cabalidad, el 1 de Mayo será fecha clave para el cese de la usurpacion y no hay marcha atrás, Sigamos acompañando a @jguaido nuestro presidente interino hasta lograr nuestra libertad,por lo pronto sigo apoyando toda iniciativa que execre a las lacras castrochavistas desde mi cárcel del exilio y luchando por verlos pagar escribiendo con lo único que me queda mi pluma y mi palabra.

