La narco-revolución no paga

Quienes hacen alianzas siempre tienen el propósito de potenciar capacidades y negocian por afinidad de pensamientos, acciones y en algunos casos para amedrentar a otros aun cuando deban vender el alma al diablo. Amor comprado, sociedades sin ganancias cuyo fin único es obtener favores a cambio de prebendas, de todo tipo.

En el caso de los países que históricamente han querido imponer por la fuerza sus proyectos ideológicos en nombre de la igualdad social o por algún resentimiento de mentes enfermas comúnmente vemos este tipo de “alianzas”. En el inicio y desarrollo de la segunda guerra mundial los países a quienes Hitler se alió , aparte de que tenían mandatarios pro comunistas, veían en Alemania una fuerza militar importante y ésta les ofrecía el poder de una hegemonía tipo EurAsia una vez que fueran sometidos y colonizados hipotéticamente los países invadidos. En Venezuela por ejemplo, como política internacional implantada por el fallecido supremo galáctico, se institucionalizó la compra de voluntades teniendo muchas alianzas de este tipo: Islas del Caribe en casi su totalidad y para tener fortaleza de potencias militares se aliaron a los monstruos de Asia:

Rusia y China quienes además tenían o tienen muchísimo interés en estar lo más cerca posible de los Estados Unidos de Norteamérica con quienes en el tiempo han mantenido unas relaciones bastante dificultosas y cómo estuvieron de alguna forma sustentando la locura de los piratas chulos del Caribe por mucho tiempo al tenerlos de sempiternos mantenidos y atenidos terminaron aliados asimismo con el resentido de Sabaneta y sus funestos herederos.

Esta vez en América consiguieron además unos aliados ricachones ladrones, tarados y alocados que además manejan un negocio que realmente a los imperios ruso y chino no le apuestan pues respetan a sus ciudadanos. Sin embargo en muchos otras áreas negociaron armas equipamiento, infraestructura, tecnología y comercio en general. Miles de millones de dólares debe Venezuela de negocios hechos a cambio del petróleo de nuestras futuras generaciones sin autorización por cierto de la Asamblea Nacional al menos en los últimos 4 años. Hay una mega deuda que está en riesgo de no ser pagada los intereses de mora crecen y crecen y ya estas potencias están bastante nerviosas ante la inminente caída del chavismo. Su posición no es nada fácil frente a este panorama.

Como es lógico hay mucho que interpretar ante esta alianza con potencias de brazo izquierdo para quienes Venezuela es un tesoro geoestratégico. Me han escrito muchos de mis lectores en los últimos días, especialmente los paisanos venezolanos y me han manifestado que cada día les aumenta la decepción y que ven que la narcotiranía se atornilló con el apoyo de los Rusos, sólo por ver la llegada de dos aviones rusos con un centenar de efectivos de ese país a Caracas el pasado 23 de marzo, eso desató una ola de tensiones y especulaciones, principalmente por la preocupación del objetivo que tendrían estos militares en territorio venezolano.

Me veo en la obligación de darle mis puntos de vista y algo de información que manejan algunos amigos. Pudimos ver la reacción del secretario de estado estadounidense, Mike Pompeo, asegurando que su país no se quedará con los brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones en Venezuela

Elliott Abrams asesor especial caso Venezuela ha dicho…”muchas acciones tenemos por hacer si Maduro detiene a Guaidó y los aliados internacionales apoyarían dichas opciones.Rusia parece que seguirá a Maduro hasta su caída, les dije él va a caer y ustedes pueden tener buen papeles en una Venezuela libre no lo dejen para última hora”, allí está el mensaje directo para que tomen decisiones asertivas y oportunas.

Es extremo el descaro de la narcotiranía a quienes no les importó permitir que entraran militares rusos sin ninguna autorización de la Asamblea Nacional como lo establece el tan nombrado artículo de la Constitución Nacional 187 numeral 11 y ni hablar de la invasión que tiene 20 años cumplidos de militares y civiles cubanos que nos gobiernan y le dan órdenes a nuestros funcionarios. O sea, actuaron como lo que son, representantes de un estado forajido.

Sin embargo, los opinadores y desesperados le piden al presidente interino Juan Guaidó, que lo apruebe en la plenaria de la Asamblea Nacional. Estados Unidos no necesita de eso cuando vaya a actuar, es algo que debo repetir pues nos ayuda a entender que la acción se dará en el momento indicado sin mayores protocolos.

No olvidemos que los rusos han prestado más 40 mil millones de dólares a la narcotirania y aparte están tratando de recuperar espacios perdidos en Latinoamerica y cómo dije anteriormente Venezuela es muy estratégica por la cercanía con los Estados Unidos. La venta y mantenimiento de armamento obsoleto a Venezuela, convertir el conflicto venezolano en una pugna con los Estados Unidos y tratar de demostrar una capacidad militar que no tienen es su juego.

Los rusos en definitiva ven en esta crisis una gran oportunidad para expandir su influencia en la región y eso lo saben los americanos. Lo ha dicho recientemente el vice presidente Pence al referirse al peligro regional que representa la continuidad de la pandilla de Maduro al mando de nuestro país.

Mis amigos que caen en negatividad y pesimismo quiero decirles nuevamente, el holocausto que estamos viviendo los venezolanos, no es un peo de nosotros nada más, es de toda la región y amenaza la seguridad de los Estados Unidos y ellos saben las consecuencias si no llegasen actuar y si tienen alguna duda de lo que estoy afirmando, vean lo que afirmó el almirante Craig Faller, quien se desempeña como el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, quien se refirió del devastador panorama que tendrá el país si Maduro sigue en el poder a finales de año. Continuó afirmando sobre una campaña de desinformación china diseñada para culpar a Estados Unidos por los apagones que devastaron a Venezuela en las últimas semanas.

Maduro, cuyo gobierno está respaldado por China, Rusia y Cuba, ha acusado públicamente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de causar los apagones. Luego de las fallas eléctricas, Beijing ofreció ayudar al gobierno venezolano a restablecer su red.

También se pronunció el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, en donde afirmó que las sanciones por si solas no detienen al régimen de Maduro y los Estados Unidos tienen que empezar a considerar el uso de activos militares para llevar ayuda a los millones de Venezolanos hambrientos y enfermos… Los Estados Unidos se enfrentan a una grave amenaza para la seguridad nacional y a una crisis humanitaria en nuestra puerta. Esto se está volviendo tan peligroso para nosotros como la guerra civil Siria ha sido para Europa, Israel y Jordania.

Todos estamos desesperados porque actúen y ya, pero solo ellos sabrán cuando tengan los planes listos, pero de que van actuar, van actuar, que no tengan lugar a dudas de que a esa organización criminal internacional ya le tienen el ojo puesto y no habrá nada que les impida sacarlos con los pies hacia delante. Las advertencias que hace el equipo designado por el presidente Donald Trump no son en vano, son la búsqueda de una salida menos traumática vista la situación del pueblo venezolano pero se acortan las opciones y lo que han insinuado en los últimos días estos importantes funcionarios es bastante serio para qué maduro y su séquito entiendan que lo único posible es su salida del poder.

Los rusos se mantienen apoyando a Maduro pues hay intereses de por medio pero estamos claros de que a la hora de defenderlos a ultranza lo pensaran ya que su nivel de negociación y comercio es más importante con los Estados Unidos , Canadá y otros países que apoyan a Venezuela y no al gobierno narcotirano.

Confíen en que mandará la sensatez y no la alianza interesada.

Entiendo la desesperanza más aún pues aquí afuera lo sentimos mucho más pero más espacio gana la certeza de que el camino emprendido en los últimos meses no tiene vuelta atrás y pronto abandonaré la cárcel del exilio para reunirme con mi pueblo y desde allá seguir escribiendo y seguir dando lo mejor de mí. Mientras tanto sigo dando aliento y apoyo con mi pluma y mi palabra que es lo único que me queda.

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot

Facebook: José Gregorio El Gato Briceño

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2019/04 … ucion.html

vaya al foro

Etiquetas: El Gato Briceño