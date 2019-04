García Carneiro: Chávez colocó a Venezuela en un sitial de honor

ND / foto referencial / 13 abr 2019.- El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, aseguró este sábado que el “pueblo venezolano” está dispuesto a morir si ocurre una invasión militar estadounidense. Y agregó que a Hugo Chávez se le deben rendir homenajes por colocar a Venezuela en un sitial de honor.

Así lo dijo en el acto oficialista con motivo del Día de la Milicia.

“Seguimos de pie… aquí no valen sanciones del imperio. Aquí hay cojones por siempre para decirle a Trump: Aquí te estamos esperando… tenemos un pueblo dispuesto a morir si es posible para mantener la lealtad de esta hermosa patria”, dijo.

“Hay muchas cosas que podemos celebrar, entre ellas los 10 años de la creación de la Milicia. Y les voy a decir algo. Esa milicia nació el 24 de junio del año 2003. Yo era comandante del Ejército cuando por primera vez desfilaron 24 mil soldados reservistas en el campo inmortal de Carabobo. El presidente Chávez, emocionado… me encomendó que teníamos que crear el séptimo cuerpo de reservistas. Y así lo hicimos un año después… con más de 120 mil reservistas que estaban dispuestos a enrolarse en las filas de nuestras Fuerzas Armadas. Y después Chávez… me dijo: ahora quiero que me constituyas el comando general de la reserva. Y al año siguiente estábamos inaugurando el comando general de la reserva. Pasado ese año, Chávez me dice: ahora tienes un compromiso, vamos a crear la milicia nacional y creamos la milicia nacional, hoy con 2 millones de compatriotas”.

García Carneiro llamó a la milicia “un poder de disuasión”. “Con un pueblo organizado, un pueblo entrenado, un pueblo convencido y consciente, estamos seguros que esta patria se hace inexpugnable. Por eso le decimos a Chávez, hoy, después de 10 años… podemos rendirte todos los honores que tú te mereces porque fuiste el hombre que pusiste a Venezuela…en un sitial de honor. Por estas razones quiero decirle a ustedes, mi pueblo, que seguimos en la lucha”.

Más en minutos…

