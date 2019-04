Francisco Marín, el periodista detenido en Trinidad y Tobago “por ser inmigrante”

Elías Rivas / 24 abr 2019.- El periodista Francisco Marín narró este miércoles en Twitter su experiencia tras ser detenido por cuatro días en Trinidad y Tobago, aparentemente, solo por ser inmigrante.

Así lo relató en un hilo de Twitter:

“Acabo de vivir el momento más humillante, inhumano y denigrante de mi vida, luego de estar preso injustamente durante cuatro días en Trinidad y Tobago, por la única razón de ser un inmigrante.

Este domingo fui detenido en una alcabala policial común, y a pesar de haber ingresado al país legalmente, tener en mi posesión mi pasaporte y un carnet que me identifica como protegido de las Naciones Unidas, las autoridades me esposaron. Retuvieron mis documentos y me llevaron hasta una prisión con reos comunes de Trinidad, me pusieron en una celda con dos venezolanos que habían sido detenidos en la misma alcabala, y al igual que yo, no habían cometido ningún delito en su vida.

Hasta ese momento todo parecía una pesadilla. Gritos de los reos, pedían a los “spanish”, y las autoridades sólo decían que debíamos esperar por los oficiales de migración que irían por nosotros el martes, y era domingo. En ese momento sentía que la muerte era mejor que estar ahí.

Para describirles la celda: 2×2 metros, sin colchones, con dos muros de concreto para sentarse, y entre ellos, un hueco para hacer nuestras necesidades. Luz blanca las 24 horas, sin lavamanos, ni ducha. Nada. La humillación que sentía era enorme. Era un animal.

Y ahí nos tocó pasar cuatro días, durmiendo en las piezas de concreto de aproximadamente 1.70 m, con calor, usando mis zapatos como almohada. Sin salir ni un minuto, sin permitirnos hacer una llamada, y viendo cómo los presos trinitarios caminaban de una celda a otra.

La comida que nos daban: pan con salsa de ajo de desayuno y cena. El almuerzo era arroz con frijoles y trozos de pollo. No nos daban cubiertos así que nos tocaba comer con las mismas manos que no nos permitían lavarnos nunca. Nos llevaban agua de chorro para tomar.

El trato que recibíamos por parte de los oficiales era de criminales. Nos ignoraban, pasaban por la celda a recoger la basura cada 24 horas. Todo lleno de moscas y plagas. Descargaban el agua de la letrina cuando les daba la gana a pesar de que les gritábamos para que la bajaran.

A los demás detenidos por posesión de armamento, drogas, peleas, robos y demás, les permitían ir al baño, y hasta cigarrillos y marihuana les llevaban hasta las celdas. Sólo los oíamos hablando bajo, pero el olor los delataba.

Luego de cuatro días, finalmente nos buscó migración, nos colocaron una multa en dólares, me retuvieron el pasaporte, y debo retirarlo una semana antes de irme de este país, “cuando desee”. La razón de todo: excedimos el tiempo dado en migración al momento de entrar a Trinidad.

Cabe destacar que este país no tiene ningún tipo de política migratoria para obtener una residencia, y por lo tanto, cualquier venezolano aquí puede pasar por lo mismo, y sin poder hacer ninguna renuncia ante ningún organismo.

Lamentablemente la crisis venezolana nos ha obligado a muchos, por diferentes factores, a partir hacia destinos que significan una oportunidad de trampolín para hacer dinero y continuar con una vida normal en un país donde no seas tratado como una **** por tu nacionalidad.

Al final, estar con dos venezolanos, durante un secuestro con abuso de autoridad, fue lo mejor que me pudo pasar para apoyarnos en las horas de ****, y disfrutar las leves risas en la desgracia.

Por cierto: por supuesto que dejamos escrito en la pared de la celda, con una moneda, “MALDITO MADURO”, porque al final, y que a nadie se le olvide, él, y todos los herederos de Chávez, son los culpables de nuestras desgracias en Venezuela, y también en el exterior”, relató el periodista.

Etiquetas: Francisco Marín | periodista detenido | Trinidad y Tobago