FMV a la Cruz Roja: No permitan que Maduro politice la ayuda humanitaria

Luis Sequera / 26 abr 2019.- El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no permitir que el régimen de Nicolás Maduro politice la ayuda humanitaria entregada a Venezuela, y manifestó la disposición del gremio médico a ayudar con esta asistencia.

“No permitan la politización por parte del gobierno (…) La FMV no acepta posición política, porque preservamos la vida, sin contar las irregularidades con las situaciones laborales”, indicó León Natera este viernes en rueda de prensa.

Asimismo, señaló que la ayuda humanitaria llegó a hospitales “que no han protestado por medicamentos, como por ejemplo el Pérez Carreño, el Oncológico, entre otros”.

“Sí no había según el Gobierno problemas de crisis de salud y ahora dicen que sí, trajeron y distribuyeron en hospitales que no se saben cuáles son”, aseveró antes de agregar que la ayuda se entregó a hospitales “que no estaban en la lista”.

Posteriormente, el presidente de la FMV calificó las muertes ocurridas en los centros asistenciales del país por falta de tratamiento, o por las pésimas condiciones de las instalaciones, entre otras causas, como una catástrofe humanitaria.

“Estamos ante un holocausto, no estamos hablando de morbi- mortalidad, porque es mortandad lo que se está presentando en los hospitales”, expresó.

Aseguró que “la ayuda humanitaria que llegó de Panamá no se sabe si realmente llegaron los medicamentos, es una situación atípica”.

“Toneladas de medicamentos e insumos, están bloqueados en la frontera, pero llegan vía Panamá y hacen una distribución atípica”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: ayuda humanitaria | Cruz Roja | FMV