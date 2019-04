Fedecámaras Zulia: Apagones causan perdidas de $ 30 millones diarios en el estado

Jhoan Meléndez / 25 abr 2019.- El representante de Fedecámaras Zulia, Justo Bermudez, precisó este jueves que la actividad comercial en la entidad ha descendido entre un 75% a 80% a causa de la constantes fallas eléctricas en el estado.

“Hemos hecho cálculos y se están perdiendo más de 30 millones de dólares al día por la falta de actividad comercial, la cual ha descendido entre un 75% a 80% en nuestras ciudades. La industria petrolera por supuesto ha disminuido su producción, por otro lado se han perdido más de 200.000 mil litros de leche semanal. Todos los días se suman perdidas al sector empresarial”, explicó Bermudez a TV Venezuela.

En ese sentido señaló que la una situación eléctrica allí es “bastante crítica y casi inhumana porque nosotros no tenemos problema eléctrico desde el 7 de marzo, sino desde hace muchos años pero que se ha agravado en los últimos tres meses (…) Desde el primer apagón hasta el segundo no hemos tenido servicio eléctrico constante que nos permita tener una vida cotidiana normal”.

“El domingo hubo otro apagón donde todo el estado se quedó sin electricidad, pero normalmente el máximo tiempo que contamos con electricidad es de cuatro a seis horas. No hemos tenido un servicio estable, seguimos con el segundo apagón. Tener cuatro horas de servicio no te permite tener un negocio, ir a actividades escolares y no da estabilidad a la calidad de vida”.

En ese sentido Bermudez puntualizó que los que tienen negocios operativos no pueden darle continuidad porque “no hay servicio público”. “Los trabajadores no pueden llegar al trabajo por falta de transporte porque no hay condiciones (…) ¿Cómo un empresario venezolano va a sacar su capital fresco si no hay condiciones? Maduro debería garantizar primero que en el país haya estabilidad política y social, pero yo estoy seguro que este Gobierno ya perdió esa capacidad”, acotó.

