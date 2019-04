Exmandatarios alertan sobre injerencia de Rusia, China y Cuba en Venezuela

Miami, 2 abr (EFE).- Más de 20 ex jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica alertaron este martes sobre la “muy peligrosa” evolución de la crisis venezolana y la “injerencia” de Rusia, China y Cuba, así como la “permisividad” oficial que hace que la guerrilla colombiana controle “amplias” regiones de Venezuela.

Los ex presidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) hicieron un llamado al “cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional” en un declaración conjunta.

Advirtieron sobre el “ingreso a territorio venezolano de una misión militar rusa que, como lo indican sus autoridades desde Moscú, permanecerá allí ‘por el tiempo que sea necesario'”, reseñaron en el escrito.

Tacharon de “grave” que Venezuela permitiera a Rusia, la única nación a la que el presidente Nicolás Maduro ha autorizado brindar ayuda humanitaria a su país, “el aterrizaje de bombarderos nucleares TU-160, conocidos como Cisne Blanco”.

Los expresidentes, entre ellos el español José María Aznar y los colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, advirtieron de igual forma que “rusos y chinos, sus mayores proveedores de armamento (de Venezuela), como los cubanos, ejercen control sobre las actividades petroleras y mineras en el sur” del país.

Agregaron que estos países reciben “la mayoría” de los beneficios de estas actividades “usándolas como garantía contra la república de Venezuela por las deudas que la comprometen”.

Los exmandatarios subrayaron que esta injerencia se suma a unos 220.000 cubanos, “hijos de Fidel”, que “ejercen control sobre el andamiaje militar y del gobierno de facto” de Venezuela.

De igual forma, mencionaron que tanto grupos narco-guerrilleros y paramilitares colombianos controlan “amplios espacios territoriales” en Venezuela con la tolerancia del gobierno de Maduro.

Allí, “la seguridad y el orden lo mantienen, con la permisividad del régimen de facto, grupos narcoguerrilleros colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos criminales paraestatales”, detallaron.

Hicieron así un llamado a la “independencia” y al “cese de toda forma de intervención extranjera” a la hora de buscar una transición hacia la democracia en Venezuela “que se impulsa en Venezuela desde su Asamblea Nacional (AN)”, de mayoría opositora.

Los expresidentes indicaron que la ayuda humanitaria internacional debe estar fundada en “los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, y ha de ser ajena a toda manipulación por los poderes fácticos, incluidos los criminales, que dominan en Venezuela”.

Por otro lado reiteraron su apoyo a las prioridades establecidas por Juan Guaidó, presidente de la AN y reconocido por medio centenar de países, Estados Unidos incluido, como presidente interino de Venezuela, del “urgente” ingreso de la ayuda humanitaria.

Criticaron que Maduro se haya “negado sistemáticamente la existencia de una crisis humanitaria” y frustrado el ingreso de la ayuda humanitaria internacional a través de sus fronteras con Brasil y Colombia, “usando colectivos paramilitares y escuadrones de exterminio”.

La declaración de IDEA fue suscrita también por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá) y Enrique Bolaños (Nicaragua).

De igual forma, Alfredo Cristiani (El Salvador), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado, Gustavo Noboa y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay). EFE

Etiquetas: China | Cuba | Rusia | Venezuela