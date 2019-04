Ernesto Alvarenga: No necesitamos una nueva Constitución

especial Enrique Meléndez / 17 abr 2019.- Ernesto Alvarenga, constituyente de 1999, descarta la posibilidad de la intervención de una fuerza multinacional; pues considera que Nicolás Maduro está en condición de aceptar que su tiempo se acabó y que lo más aconsejable es negociar su salida.

Agrega que, una vez logrado el “cese de la usurpación”, el chavismo puede participar en elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral. “Hay que… que depurar el REP, para que los muertos no sigan votando por personas interpuestas”.

Alvarenga, quien fuera jefe político de Maduro en la Liga Socialista, considera que la propuesta de realizar un referendo consultivo para preguntarle a los venezolanos si desean una mega elección es un “pote de humo”. “El país no está en situación de que Maduro continúe en el poder. Hay que ratificar a Guaidó; que es reconocido por sesenta países en la presidencia de la República, y lo más aconsejable es que Nicolás Maduro entienda que el poder no es eterno y se le terminó el tiempo; de modo que negocie una salida honrada de Miraflores”.

A continuación la entrevista:

En fecha reciente un grupo de Constituyentes-99 se reunió con Juan Guaidó. ¿Qué abordaron en esa reunión?

-Es importante que destaques que allí en El Bosque también estuvieron Héctor Pérez Marcano, Américo Martín, Luis Manuel Esculpi, además de una nutrida representación de los constituyentes del año 1999, y donde firmamos un documento en el que suscribíamos los tres preceptos que se vienen manejando desde el 5 de enero de este año cuando Juan Guaidó se juramentó como nuevo presidente de la Asamblea Nacional: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres con un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Registro Electoral Permanente, además de una revisión de todo el sistema de cedulación.

-En ese documento manifestamos que rechazábamos la violencia como forma de arreglar los problemas. Nos mostramos a favor de que se respete la Constitución de 1999. Porque la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente no ha dado a conocer ni siquiera el primer artículo de la nueva Constitución. Entre tanto, nosotros en seis meses, dirigidos por Luis Miquilena redactamos una nueva Constitución que, además, fue aprobada el 15 de diciembre de 1999, y reaprobada en diciembre de 2007.

-Esa es la única Constitución que ha sido aprobada por los que estábamos a favor del gobierno; pero, además, aprobada por quienes se opusieron a la misma en diciembre de 1999 y donde, por cierto, Chávez recibe su primera derrota electoral (2007).

Pero Hermann Escarrá dijo que, prácticamente, está ya elaborada en su totalidad la nueva Constitución que será sometida a un referéndum. ¿Qué piensa usted?

-Bueno, cuando nosotros discutimos la Constitución de 1999 los debates eran públicos. Los medios de comunicación tenían libre acceso a las sesiones de la Asamblea, además, hubo una consulta nacional. Recuerdo que, incluso, Nicolás Maduro fue el encargado de recorrer el país, recogiendo firmas para el respaldo de la nueva Constitución; que, por lo demás, fue aprobada a finales el 15 de diciembre de 1999; mediante esa consulta, y que fue reaprobada en el 2007, re repito, por factores que en 1999 se le oponían. En ese año Chávez fue derrotado.

Sin embargo, al final, Chávez recicló una serie de artículos, entre ellos, el de la reelección indefinida y convocó una Enmienda Constitucional. ¿No le parece?

-Si, pero ese procedimiento fue ilegítimo; porque lo que quedó establecido es que las reformas a la Constitución sólo se pueden hacer en un solo período de gobierno. Tú no puedes hacer convocatorias, como las que él hizo en 2008 inmediatamente después de su derrota en su intento de Reforma Constitucional, y que fue cuando él introdujo la reelección indefinida que sólo estaba contemplada para la presidencia de la República hacia los gobernadores y alcaldes.

¿Usted cree que un gobierno de transición debería convocar a una nueva Constituyente,para revisar esos detalles de la reelección indefinida o el mismo problema de la usurpación?

-Yo lo que creo es que hay que librar la batalla contra la usurpación de Nicolás Maduro; que debemos ir a un gobierno de transición, y que debemos organizar unas elecciones libres, limpias y transparentes. Con ese criterio fue que nos reunimos con el presidente interino Juan Guaidó. Pero, la Constitución de 1999 está en disposición, según su propio texto, para recibir enmiendas y reformas.

-Eso es pertinente. Te pongo un ejemplo: los ascensos militares; que únicamente son competencia exclusiva del presidente. Creo que eso debe ser eliminado, bien a través de una enmienda o de una reforma. Y no creo que el país esté en condiciones políticas y económicas para ir a una nueva Constituyente.

-Al contrario, la Constitución de 1999 establece el derecho a la propiedad privada; la defensa de los derechos humanos y, a diferencia de la Constitución de 1961, establece como norma la descentralización.

¿Usted cree que es viable la convocatoria a un referéndum como proponen algunos, sobre todo, disidentes del chavismo?

-No. Ese es un pote de humo para ganar tiempo, y el país no está en situación de que Maduro continúe en el poder. Hay que ratificar a Guaidó; que es reconocido por sesenta países en la presidencia de la República, y lo más aconsejable es que Nicolás Maduro entienda que el poder no es eterno y se le terminó el tiempo; de modo que negocie una salida honrada de Miraflores.

¿No es necesaria la intervención militar de una fuerza multinacional?

-En eso estoy de acuerdo con Juan Guaidó, y recuerda que Chávez intentó un golpe de Estado en 1992; en el 2002 lo intentó Carmona, y en ambos casos no funcionaron, y recuerda tú que Chávez llegó a la presidencia por la vía electoral. Yo creo que nosotros podemos resolver esto a través de un entendimiento que significa reconocer que el otro existe.

-Después de que Chávez regresó de su viaje por Rusia y otros países, que duró veinte días, comenzó a endilgarnos el calificativo de escuálidos; así que los escuálidos, que hoy en día son ellos, tienen el derecho a existir.

¿Eso quiere decir que en un eventual escenario electoral el chavismo podría participar sin temor a ser perseguida?

-Sí, sólo que hay que cambiar el CNE; hay que cambiar la dirección de identificación y hay que depurar el REP, para que los muertos no sigan votando por personas interpuestas, y a quienes cedulan en los módulos, que coloca la dirección de identificación a una cuadra de los centros de votación el día del evento electoral. Por supuesto, ellos tienen el derecho constitucional a ser minoría, y el deber de la mayoría es respetar a esas minorías. Con respecto, a los posibles delitos que esta gente haya cometido, y que merezcan su respectivo enjuiciamiento, eso habría que dejárselo al tiempo y a las circunstancias históricas.

¿Qué hacer ante el desespero de mucha gente que pasó del estado febril que se lo produjo la novedad del liderazgo de Guaidó en los primeros días del año a no ver acción por parte de éste?

-Las luchas no son de un día para otro. Yo creo que estamos ganando esta lucha. Por primera vez en la historia de Venezuela hemos quedado aislados. Hay un bloqueo de todo tipo, y lo más sensato es que Maduro entienda eso; que tiene cerrada todas las vías de financiamiento; pues ya ni siquiera el oro de las reservas internacionales, que ha venido saqueando en los últimos meses a manera de raspar la olla, lo puede colocar; pues la comunidad internacional se ha vuelto cada vez más severa con el tema de las sanciones económicas contra aquellos países o empresas que lleven trato comercial con su régimen.

-Por otra parte, la oposición le está ofreciendo a Maduro una salida electoral; con todas las probabilidades de que pierda en las condiciones electorales, totalmente, distintas a las presentes; porque el liderazgo de Maduro no tiene la proyección del que tenía Hugo Chávez.

¿Cómo ve usted la presencia de tropas rusas en Venezuela?

-En otra época existieron dos grandes bloques de poder: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; lo que se conoció como el mundo bipolar, el cual se desvaneció a raíz de la caída del Muro de Berlín.

-A raíz de lo que se conoció como la Guerra Fría se desató la amenaza de la colocación de misiles en las fronteras de ambas potencias; empezando por EEUU, quien sembró de misiles algunos países fronterizos de la URSS, y, en ese sentido, la respuesta que obtuvo de los soviéticos fue el intento suyo de colocar misiles en Cuba, tan pronto Fidel Castro se declara comunista, antiimperialista. Por supuesto, le ocasionó un gran dolor de estómago a Castro el hecho, de que a última hora Kruschev decidiera congelar este intento, luego de un acuerdo con Kennedy.

-Te traigo todo esto a colación porque me parece que Putin busca repetir este capítulo en Venezuela, en un afán también por atemorizar a la población venezolana, a propósito del tema de la intervención de una fuerza militar multinacional, encabezada por EEUU en nuestro territorio.

-Porque ni tampoco creo que los rusos, los chinos, los turcos están interesados en ocuparnos militarmente, a manera de defensa de esa posible intervención de una fuerza multinacional; pues a ellos lo único que les interesa es el oro y los otros minerales que están sacando del Arco Minero.

¿Es Guaidó un títere de EEUU según se le oye decir al oficialismo?

-No, en absoluto, yo conocí a Guaidó hace como unos cinco años, y me parece que se trata de una persona respetable y honorable. No es ningún títere. Actúa con criterio propio.

¿Qué pasaría si llega a ser detenido y llevado a la celda que le tiene preparada Iris Varela?

-Yo no creo que lo vayan a detener. Intentaron despojarlo de inmunidad parlamentaria, y no ha pasado nada. Guaidó tiene un arraigo popular muy significativo; de modo que detenerlo en las presentes circunstancias sería la peor locura que puedan cometer Diosdado y Nicolás.

¿Estaba convenida la entrega del Pollo Carvajal en España a la DEA; de acuerdo a lo que ha interpretado mucha gente?

-Elliott Abrams estuvo en España quince días antes de que la policía española detuviera a Carvajal. Yo lo que creo es que El Pollo va a cantar como un gallo.

