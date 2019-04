Enfermera del JM de los Ríos: Hay compañeras que trabajan sin comer

Oleg Kostko / foto: @TVVenezuela / 15 abr 2019.- Un grupo de médicos, enfermeras y trabajadores del Hospital de Niños JM de los Ríos salió a protestar este lunes con la finalidad de exigir mejoras salariales.

“Trabajadores del Hospital de Niños J. M. de los Ríos protestan este lunes en las afueras del centro de salud por los bajos salarios que reciben”, informó el canal de noticias streaming TVVenezuela.

“Manifestamos porque queremos un sueldo digno, ya la hiperinflación ha hecho que el sueldo que ganamos no nos alcance para nada”, dijo una de las enfermeras quien aseguró que las empleadas del referido centro hospitalario ganan un total que estaría “alrededor de los 40.000 bolívares y particularmente eso solo me alcanza para los pañales de mi hijo y realmente subsisto porque me ayudan mis familiares”.

“Tengo compañeras que ni siquiera pueden comer y de lo que consigo que es muy poco lo uso para ayudar a algunas compañeras que hasta trabajan sin comer”, alertó la manifestante.

Por su parte, Marta Vázquez, quien también es otra enfermera del JM de los ríos dijo que “en esta quincena cobré 14.000 hay algunos aquí que han cobrado incluso menos que nosotros no llegamos ni siquiera a los 20.000 soberanos quincenales y solo pague la mensualidad del colegio de mi hijo (…) trabajamos solo para los pasajes para venir a trabajar y lo que nos queda no nos alcanza para nada”

“Yo no tengo ni para lavar el uniforme, aquí hay personas que trabajan 20 días con el mismo uniforme sin haberlo podido lavar porque tengo compañeras que están más de 15 días con el mismo uniforme, trabajamos con los zapatos rotos y aquí no nos ayudan en nada”, agregó.

“Nos revisan como si fuéramos ladrones las carteras están pendientes de si uno descansa o no, de si uno llega tarde porque vive en El Valle o porque no tiene pasaje pero por lo demás no les importa más nada”.

Algunas empleadas han recurrido a buscar otras fuentes de ingreso uya que les sería imposible mantenerse y a sus familias solo con lo que ganan en el referido hospital. “Si fuera por lo que yo gano aquí, ni mi hija ni yo pudiéramos comer. A mí me ayuda mi hermano. He vendido helados, dulces, hago trueques y así me rebusco. Venimos a trabajar sin desayunar ni almorzar”

Lea más: Pompeo, a Efe: Cubanos y rusos son responsables de que Maduro continúe en el poder

#15Abr Trabajadores del Hospital de Niños J. M. de los Ríos protestan este lunes en las afueras del centro de salud por los bajos salarios que reciben. Nuestra compañera @mdebarrosf nos amplía la información. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/e80SQqRsOX — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 15 de abril de 2019

"Queremos un sueldo digno, el que tenemos no nos alcanza para nada. El dinero que recibo sólo me alcanza para los pañales de mi bebé y de resto me ayudan mis familiares", expresó enfermera del Hospital de Niños J.M. de los Ríos. Conéctate #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdUl5To pic.twitter.com/KBlXdjMPah — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 15 de abril de 2019

Enfermera del Hospital de Niños J. M. de los Ríos: Esta quincena cobré 14.000 BsS. No tengo para lavar mi uniforme y tengo compañeras que tienen más de 15 días sin poder lavarlo porque el dinero no alcanza para comprar jabón. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/NDksL3v53v — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 15 de abril de 2019

"Si fuera por lo que yo gano aquí, ni mi hija ni yo pudiéramos comer. A mí me ayuda mi hermano. He vendido helados, dulces, hago trueques y así me rebusco. Venimos a trabajar sin desayunar ni almorzar", indicó enfermera del Hospital J.M. de los Ríos. Por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/bnXUOIuuEt — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 15 de abril de 2019

vaya al foro

Etiquetas: enfermeras | JM. de Los Rios | protesta