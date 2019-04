Embajador de EEUU en la OEA: Será el embajador Tarre quien revoque visas a funcionarios de Maduro

Eili Córdova / 11abr 2019.- El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, ofreció este jueves detalles sobre la situación actual de Venezuela y las nuevas acciones del gobierno estadounidense.

“Los Estados Unidos como mucho de los aliados de nosotros, estamos tratando de usar todos los recursos políticos y económicos para tratar de que el dictador Nicolás Maduro, deje de usurpar el poder y que el poder pueda regresar a la Constitución y al presidente interino, Juan Guaidó”, precisó en una rueda de prensa transmitida por VpiTV.

“Sabemos que Cuba y Rusia están violando la carta democrática y están en los asuntos de un país extranjero. Los demás países de la OEA han reclamado a Rusia por sus actos en Venezuela, su agresión contra el hemisferio y las próximas semanas abordaremos el tema de Rusia y la intervención rusa que está violando la carta de la OEA y las Américas, tomando en cuenta lo que están haciendo en Venezuela”, declaró.

Durante la entrevista al embajador le preguntaron sobre si Estados Unidos revocaría la visa de los funcionarios de Nicolás Maduro, Trujillo respondió: “Es una decisión que le corresponde al embajador Tarre. Tarre es encargado de la misión de Venezuela, reconocido esta semana por la OEA. El embajador Tarre tiene derecho, al igual que otro embajador. Solo tiene que proponerlo ante el organismo”.

Trujillo también habló del tema de los colectivos, denominados como “cuadrillas de paz” por el gobierno de Nicolás Maduro. “Los colectivos enseñan que el régimen de Nicolás Maduro es un narco-estado, esos grupos van a ser juzgados ante las cortes internacionales. Algún día esos grupos (colectivos), tendrán que presentarse ante las cortes internacionales y pagar por sus delitos”.

“Estamos muy interesados y lo voy a hablar con el embajador Tarre, para que pueda presentar ese nuevo proyecto referente. Y los colectivos sí son un organismo terrorista, están en las calles asesinando, torturando, insinuando violencia en Venezuela, Caracas, y en todo alrededor”, prosiguió.

Asimismo, aseveró que a Estados Unidos no le preocupa el exilio de Maduro, “A nosotros no nos preocupa a donde se podría exiliar Maduro. El compromiso de los americanos es que Venezuela regrese a la democracia. Nosotros no nos vamos a enfocar a las opciones de exilio de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro tiene que dejar de usurpar el poder, se tiene que ir de Venezuela y dejar que la democracia y los derechos humanos se respeten, y que Venezuela regrese a ser una democracia reconocida por el mundo entero”.

“El nuevo equipo del presidente Guaidó, celebró una reunión en la OEA en febrero, buscando recursos para la ayuda humanitaria, se recaudaron más de 100 millones de dólares y piensan celebrar otra audiencia para recaudar más dinero para la ayuda humanitaria. Es algo que siempre la OEA va a apoyar, el ingreso de la ayuda humanitaria”, informó sobre la entrega de ayuda humanitaria al país.

Por último, Trujillo comentó sobre las acciones de Guillermo Tarre, representante de la AN en la OEA, “Sabemos que el embajador Tarre está tratando el tema de la democracia, cómo sería si se celebrarán elecciones libres en Venezuela, cuánto sería el tiempo que se tardaría para arreglar las instituciones que están bastante débiles y en esos planes vamos a avanzar”.

Etiquetas: Carlos Trujillo | embajador de EEUU | OEA