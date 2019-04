Embajada de EEUU recomienda a sus ciudadanos salir de Venezuela

Eili Córdova / 5 abr 2019.- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió este viernes una alerta de seguridad nacional, esto ante las manifestaciones que se realizarán en el país el sábado, 6 de abril.

“Alerta: las manifestaciones están programadas para realizarse a lo largo Venezuela del 6 de abril y pueden continuar en los días siguientes. La mayoría de personas en Venezuela sigue teniendo interrupciones eléctricas, suministros de agua, teléfonos celulares, y Internet se ven afectados”, comunicaron por medio de Twitter.

En el texto expresaron que “muchos hospitales están imposibilitados de proveer servicios de emergencia en las condiciones actuales. Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses y familiares salir del país, mientras haya vuelos comerciales disponibles”.

Para finalizar el comunicado, la Embajada sugiere mantenerse lejos de las manifestaciones y al tanto de los medios de comunicación. Facilitaron unos números de contactos y recomendaciones para sus ciudadanos.

Alert: Demonstrations are scheduled to take place throughout #Venezuela on April 6 & may continue in the following days. Most of VZ continues to experience electrical outages, water supplies, cell phones, & internet are affected. Please see 👇🏼or visit: https://t.co/rnBBXnfCH5 pic.twitter.com/mc37E8G2tA

— US Embassy, VE (@usembassyve) 4 de abril de 2019