Elliott Abrams: La ayuda humanitaria no resolverá el problema de los venezolanos

Eili Córdova/ 16abr 2019.- Tras la llegada, este martes, del primer cargamento de Ayuda Humanitaria, enviado por la Cruz Roja, en el aeropuerto de Maiquetía, personalidades de la política se han pronunciado al respecto.

El diputado de la AN, Rafael Guzmán, dijo en Twitter: “Cuando hablamos de que la Ayuda Humanitaria es un hecho, no es simplemente propaganda; es el esfuerzo de quienes seguimos comprometidos con Venezuela a pesar de las adversidades. No es la solución total del problema, pero si un valioso aporte”.

“La Ayuda Humanitaria que entrará al país, de la mano de la Federación Internacional de la Cruz Roja, será entregada para beneficiar a cientos de miles de venezolanos en riesgo de vida o muerte. Vamos avanzando Venezuela”, resaltó el diputado José Guerra.

El senador estadounidense, Marco Rubio, también se pronunció “La llegada de la ayuda a Venezuela es el resultado de la valiente campaña de presión de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Durante años y hasta hace unos días el régimen de Maduro se negó a que se tratara de una crisis humanitaria en Venezuela”.

Mientras que, Elliott Abrams, enviado especial de EE UU para asuntos venezolanos, advirtió “esa ayuda no va a resolver los problemas que enfrentan los venezolanos. El tipo de ayuda que se necesitan para una recuperación general es reemplazar al régimen”

“El ingreso de la Ayuda Humanitaria es fruto de la lucha de todos y cada uno de los venezolanos. Hoy ingresa al país un avión con insumos que permitirá atender a parte de los cientos de miles de víctimas de la emergencia humanitaria”, señaló el diputado Miguel Pizarro.

La activista de los Derechos Humanos, Lilian Tintori, comentó “Desde 2016 hemos pedido la apertura de un canal humanitario, y hoy se está convirtiendo en una realidad, que ayudará a más de 600.000 venezolanos que necesitan insumos médicos y medicinas”.

El presidente de la Cruz Roja en Venezuela, informó que “El primer cargamento de ayuda humanitaria, se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas, que serán distribuidas en los hospitales de todo el país”.

Por lo pronto, se espera que en las próximas horas el cargamento de Ayuda Humanitaria salga del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Etiquetas: ayuda humanitaria | Cruz Roja | Elliot Abrams