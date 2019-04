Elliot Abrams: En Venezuela habrá elecciones solo tras la salida de Maduro

Oleg Kostko / 25 abr 2019.- El encargado especial de EEUU para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, calificó como inaceptable la crisis humanitaria en la que está sumida Venezuela en la actualidad.

“Cuando empecé a trabajar en los asuntos para Latinoamérica hace 40 años Venezuela era una de las dos únicas democracias de la región junto con Costa Rica y era la nación más rica de la región y un ancla de estabilidad en una región que a menudo era violenta (…) y los venezolanos en el hemisferio tanto su gobierno como su oposición eran modelos y también un país donde migrantes de Latinoamérica y Europa hicieron su vida por lo que ocurre en Venezuela no es normal ni aceptable”, expresó Abrams en declaraciones reseñadas por vivoplay.

Mientras Abrams daba su discurso una activista estadounidense interrumpió su discurso con una pancarta que decía “no al golpe en Venezuela”, para posteriormente ser desalojada del sitio por agentes de seguridad.

El funcionario estadounidense manifestó ser optimista respecto al futuro del país. “Esa Venezuela mejor no es un espejismo, esa Venezuela volverá a traer a los médicos, profesores y todos los que han escapado al extranjero, para reconstruir ese país, no extranjero que llegan con nuevos métodos de vigilancia, censura y opresión”.

A su juicio, el único que se interpone entre Venezuela y un futuro mejor es Nicolás Maduro. “Esa sociedad venezolana del futuro tendrá la participación de todos los ciudadanos (…) en esa sociedad las decisiones se tomarán democráticamente en elecciones libres lo único que hay entre Venezuela y ese futuro es Nicolás Maduro”

Dijo también que no sería fácil recuperar el país de la mala gestión de los últimos años pero no imposible, “Para recuperar el país de la mala gerencia que Venezuela ha sufrido no será fácil ni rápido pero si es posible, esto vendrá con el apoyo de la comunidad internacional”.

Asimismo, reiteró que en Venezuela solo habrán elecciones una vez sea depuesto Maduro. “Una vez que Venezuela sea libre del régimen de Maduro y sus maleantes de Cuba, los presos políticos sean libres entonces podrán prepararse para elecciones libres es unirse ahora”.

Abrams vaticinó que una vez inicie la transición el país tendrá que afrontar el hecho de que quienes cometieron abusos de poder tendrán que rendir cuenta por ello al tiempo en que dijo que también tendrán que hacerse concesiones y amnistías, decisión que dijo que EEUU apoyaría.

“El país va tener que enfrentar los hechos de algunos que han abusado de su puesto y van a tener que rendir cuentas la Asamblea Nacional trabaja con este tema y no son temas nuevas, muchas transiciones han tenido que lidiar con amnistías para exgobernantes y esto lo vimos en Polonia y otros países de Europa oriental con la caída del comunismo (…) los venezolanos tendrán que lidiar con esto y EEUU prestará apoyo en las decisiones que tomen”

Lea más: Joe Biden anuncia su candidatura a la presidencia de EEUU

#25Abr Elliott Abrams, encargado especial de EE. UU. para Venezuela: Lo que ocurre en este momento en Venezuela no es normal ni es aceptable para los venezolanos, estoy totalmente convencido de que este no es el destino de esa nación. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/sy99OVaLT1 — VIVOplay (@vivoplaynet) 25 de abril de 2019

#25Abr Elliott Abrams: Esa Venezuela volverá a traer a los médicos, profesores y todos los que han escapado al extranjero, para reconstruir ese país, no extranjero que llegan con nuevos métodos de vigilancia, censura y opresión. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/ciS8NQpW0q — VIVOplay (@vivoplaynet) 25 de abril de 2019

#25Abr Elliott Abrams, encargado especial de EE. UU. para Venezuela: Para recuperarse de la mala gerencia que han sufrido los venezolanos, no será algo fácil ni rápido, pero si será posible. Sigan nuestra transmisión #NoticiasEnVIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/dsAJR3v5Ec — VIVOplay (@vivoplaynet) 25 de abril de 2019

#25Abr Elliott Abrams, encargado especial de EE. UU. para Venezuela: El país va tener que enfrentar los hechos de algunos que han abusado de su puesto y van a tener que rendir cuentas. El desarrollo de esta noticia la encuentras en #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/KmIdF7W0xu — VIVOplay (@vivoplaynet) 25 de abril de 2019

vaya al foro

Etiquetas: EEUU | elecciones | Elliot Abrams | Venezuela