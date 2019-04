Elisa Carrió: Íbamos camino a ser Venezuela y pasar hambre por vía de elecciones y pacificamente

ND / 20 abr 2019.- La líder de la Coalición Cívica argentina Elisa Carrió publicó este sábado un video electoral con miras a las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre en el que se alineó con Mauricio Macri y arremetió contra “el faraón” – en referencia a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

A continuación extractos del video, de un minuto y 35 segundos.

“Nosotros construimos entre todos, ustedes y nosotros, un milagro, que es salir de un gobierno autoritario que iba a ser Venezuela y dónde íbamos a padecer hambre, corrupción e inseguridad por vía de elecciones y pacíficamente”.

“Estamos pasando el momento más difícil de esta historia de salida, porque cuando uno sale a la libertad, la libertad es un trabajo”.

“Yo estoy consciente de que estamos pagando enormes costos por todo lo que nos robaron, pero no hay otra salida. Miren, no vuelvan al faraón. No crean que el pasado fue mejor. Porque el pasado fue la esclavitud y la mentira. Entonces, tengamos confianza”.

