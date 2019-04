Educadores jubilados y pensionados: Nos meterán presos pero no pagaremos el ISLR

Jhoan Meléndez / 4 abr 2019.- El presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados, Pedro García, manifestó este jueves que tendrán que “meterlos presos” pero que no pagarán el Impuesto Sobre La Renta (ISLR) pues consideran que es “totalmente injusto”.

“El Seniat nos dijo que tenemos que cancelar entre 12 y 13 mil BsS para “seguir” y salvar la crisis que el mismo gobierno ha creado tratando de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y por ello no vamos a pagarlo (…) No es justo que los pensionados estemos pagando ISLR”, agregó García a VIVOplay.

Asimismo denunció que desde agosto del 2018 el ministro Aristóbulo Istúriz “nos ha conculcado 6.040% de aumento salarial”. “Seguiremos reclamando en la calle los aumentos salariales, primas y bonos que han sido desconocidos a través de las medidas que aplicó el régimen el año pasado y que las únicas victimas somos nosotros”, alegó.

“Se nos está sometiendo a una eutanasia progresiva y no hay otro culpable que este régimen, por lo tanto exigimos que todos los salarios sean adaptado a los niveles de inflación y al precio de la canasta alimentaria”, sentenció García quien desmintió que se le hayan pagado las prestaciones sociales las cuales el Gobierno dijo haber remunerado desde 2013.

