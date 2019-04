Economista Arcay: Estamos pasando por una nueva etapa de la hiperinflación

Luis Sequera / 24 abr 2019.- El economista y profesor universitario, Guillermo Arcay, indicó que el país se enfrenta a una “nueva etapa de la hiperinflación”, debido al aumento del encaje legal por parte del BCV, “casi por encima del 90%”, y al incremento de la base monetaria, es decir, la continua emisión de efectivo.

“Estamos pasando una nueva etapa de la hiperinflación en donde el Gobierno no puede seguir utilizando las mismas herramientas que tenía antes, porque ya no las tiene. Nos enfrentaremos a una explosión hiperinflacionaria más fuerte de la que estaba antes porque es una hiperinflación que estará desatendida. El gobierno no tiene divisas ni reservas para intervenir en el mercado cambiario”, dijo Arcay en entrevista concedida a Unión Radio.

Asimismo, indicó que las políticas emanadas del régimen de Nicolás Maduro en el área económica constatan con el objetivo de mantener un ancla cambiaría.

“A comienzos de enero el BCV anuncia que intentará anclar el precio del dólar en bolívares en torno a los 3200-3300, sin embargo a lo largo de este 2019 el BCV ha seguido implementado políticas económicos que contrastan completamente con el objetivo de mantener un ancla cambiaria”, manifestó.

Posteriormente, explicó que en promedio durante 2019 ha aumentado la base monetaria cerca de 16 %, es decir, que el dinero generado en el país aumenta 16 % semanalmente.

“Los objetivos de anclar el bs con respecto al dólar son incompatibles con la política económica que ha estado implementando el BCV, esto no tiene que ver con sanciones”, subrayó.

Por último, opinó que para salir de la crisis hiperinflacionaria es necesario “generar confianza y dejar de emitir dinero”. “Estas son dos cosas que el gobierno no ha hecho hasta ahora”.

