Dos alpinistas rusos sobreviven al Jannu tras 18 días de escape

Luis Sequera / foto: MOUNTAIN.RU / 23 abr 2019.- Jannu o Kumbhakarna, la trigesimosegunda montaña más alta del mundo, de la que dos alpinistas rusos de élite, Dmitri Golovchenko y Serguei Nilov, lograron sobrevivir contra todo pronóstico, tras quedar atrapados en una enorme avalancha.

No existe camino sencillo hasta su cima, de 7.710 metros, conquistada por un poderoso equipo francés en 1962 desde su vertiente sur. Su cara norte apenas cuenta dos vías reconocidas, una japonesa y otra, directa, rusa. Por otra parte, la zona central de su pared este no había conocido ascensión alguna, algo que deseaban remediar Golovchenko y Nilov en estilo alpino: dos hombres, su material de escalada, sus mochilas con comida, gas, saco de dormir y una tienda de campaña que apenas pudieron usar porque la verticalidad de la pared no dejaba margen para instalarla. El dúo fue primero un trío que incluía al polaco Marcin Tomaszewski, pero este abandonó al considerar que no estaba lo suficientemente aclimatado y, también, afectado por la muerte en el Nanga Parbat de su amigo Tom Ballard, junto al que había abierto una vía en la norte del Eiger.

Etiquetas: alpinistas rusos | Jannu | sobrevivientes