Docentes protestan en Miranda para exigir “salario digno”

Eili Córdova / foto: El Pitazo / 24 abr 2019.- Docentes en el estado Miranda protestaron este miércoles para exigir sinceridad en sus salarios. La noticia fue difundida por El Pitazo.

“Y no, y no, no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país”, gritaron los docentes, personal obrero y administrativo de las instituciones públicas, la protesta se concentró en la avenida Francisco de Miranda.

Adriana García, maestra, expresó a El Pitazo que “no contamos con servicios funerarios, ni con el seguro del HCM y el salario mínimo se nos va en pasajes solamente”.

En enero, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz anunció las tablas salariales de los maestros, detalló que “Quienes estén en la categoría más baja del tabulador docente y tengan jornadas de 40 horas ganarán Bs. S 28.638. Quienes estén en la sexta categoría ganará Bs.S 51.470”.

En la actualidad, los docentes aseguran que el salario no les alcanza y que necesitan un aumento urgente. “¿Alcanza para comprar alimentos durante todo un mes para toda una familia? ¿Conocen los verdaderos precios de los alimentos, productos de higiene, gastos del docente para dar sus clases, entre otros?”, se preguntó en Twitter, el profesor Julio Guillén.

Docentes del estado Miranda protestaron para exigir sueldos dignos https://t.co/7sptZiw1F9 — El Pitazo (@ElPitazoTV) 24 de abril de 2019

Lea más: Zonas de Caracas y Carabobo amanecen sin luz este miércoles

vaya al foro

Etiquetas: docentes | Miranda | salario