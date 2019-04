Dip. Robert Alcalá: Naufragio en Güiria es por culpa de la situación país

Jhoan Meléndez / 26 abr 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, indicó este viernes que el naufragio de ayer entre Güiria y Trinidad y Tobago fue a causa de la situación económica y crisis humanitaria que vive Venezuela.

“Lamentablemente en Güiria fueron suprimidas las actividades de las naviera que de manera legal trabajaban entre Güiria y Trinidad y Tobago y salen embarcaciones ilegales como estas de manera periódica buscando oportunidades económicas”, dijo Alcalá en entrevista a TV Venezuela.

El parlamentario informó que en la madrugada de hoy se reanudó la búsqueda por parte de pescadores del sitio y organimos oficiales.

Alcalá advirtió que esto “puede seguir pasando porque han ido cerrando los canales legales”.

“El Gobierno de Trinidad y Tobago ha sido cómplice del Gobierno de Maduro y le ha dado un mal trato a los venezolanos… En la isla hay una gran cantidad de venezolanos y muchos corren el riesgo de irse de manera ilegal”, explicó.

Por último precisó que en Güiria “no hay un control de las embarcaciones”. “Son embarcaciones de pesca que son utilizadas para transporte… En la zona noroeste del estado Sucre no hay un control porque desde la 5:00 pm a las 5:00 am está controlada por el narcotráfico… La guardia costera en nuestro estado no se dedica a brindar seguridad, sino a la matraca de las embarcaciones pesqueras”, puntualizó.

