Dip Nora Bracho sobre el Zulia: Tenemos un estado deprimido y paralizado por la crisis eléctrica

Adriana Gutiérrez / 25 abr 2019 .- La diputada por el estado Zulia, Nora Bracho aseguró este miércoles que la condición que padece la región representa a todo la situación que oprime a Venezuela, pero de una manera muy cruel y muy pronunciada debido a las constantes fallas de todos los servicios básicos que enfrenta la localidad.

Así lo declaró en entrevista transmitida el programa radial de Roman Lozinski.

“Lo que vivimos en Zulia es comparado a una catástrofe natural, tenemos temperaturas de 40 grados y 20 horas sin electricidad. Hay regiones que tienen 80 horas sin luz (…) tenemos un estado deprimido, paralizado ante una situación insostenible” expresó la parlamentaria.

Igualmente relató que ante la situación con la electricidad la región cuenta “con 11 termoeléctricas en Zulia y solo están en funcionamiento 4. En total producen 13,7% de lo que requerimos como estado. Le dan electricidad a un sector y dejan a otro sin electricidad por 20 horas”

Resaltó que ante los constantes apagones y la falta de funcionamiento de los servicios de gas y agua” han destruido nuestra cotidianidad, es invivible estar en el estado Zulia”.

Asimismo, aseguró que no sola es la crisis eléctrica que golpea a la ciudad zuliana sino también la falta de alimentos y de todos los servicios básicos. “La poca comida que pueden comprar se daña, tampoco tenemos agua, no hay gasolina, no hay puntos de venta, no hay efectivo, vivimos calamidad con el gas “indicó.

En este sentido, señaló que los gobernantes de localidad no han buscado solución a la problemática “el gobernador ha montado show trayendo una turbina, era una chatarra, se la llevaron a Termozulia y no ha sido puesta en funcionamiento” y que además lamentó que las “plantas eléctricas de los habitantes o locales en este momento, la estén quitando el gobierno regional con la excusa de que serán usadas para los hospitales”

Con respecto a que propuestas se ha planteado a través de la Asamblea Nacional para solucionar la problemática con la electricidad, Bracho informó que “la Comisión de Servicios ha planteado que a que se compre la electricidad a Colombia para solventar esta situación, a la vuelta de una semana podríamos tener estabilidad eléctrica en la región”.

“Hay termoeléctricas que pudieran funcionar a su capacidad instalada pero no tienen combustible. Una termoeléctrica necesita 70 camiones de combustible diarios” destacó.

Comentó que muchas personas emigran a las zonas fronterizas como Maicao producto de la crisis que afecta a la población zuliana. “Tenemos un pueblo agotado, cansado, a punto de una situación insostenible para nosotros. La gente está saliendo a las calles, no se puede vivir todo esto”.

Por otro alertó la dificultad que se presenta al momento de los habitantes desean comprar pues al no haber efectivo u otras formas de pago se ha dolarizado la economía. ” En el centro ya no se acepta el billete de un dólar, de 5 dólares para arriba” dijo.

Etiquetas: crisis electrica | Nora Bracho | Zulia