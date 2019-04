Dip José Guerra: Con este Gobierno no habrá salida a la crisis de Venezuela

Oleg Kostko / 29 abr 2019.- El economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, responsabilizó al gabinete de Maduro por la crisis económica y principalmente por la devaluación del salario en Venezuela.

“El salario mínimo es 18.000 bolívares y eso solo son 3 dólares, esto es una vergüenza universal, no hay salario en el planeta donde el trabajador gane 3 dólares mensuales, con estos 3 dólares mensuales ningún trabajador puede comer, y eso lo gana 4 millones de pensionados y el 40% de los trabajadores“, expresó Guerra en una entrevista dada en el programa Vladimir a la 1.

Agregó que se requiere de un acuerdo político para solventar la crisis pero debe hacrse con un nuevo Gobierno. “Nosotros creemos que hace falta un acuerdo político para la salida de esta crisis pero no con quien nos trajo a la crisis (…) eso tiene que salir de un nuevo gobierno el 85% del país esta consciente de esta situación de que con este Gobierno no habrá salida de la crisis”.

Irregularidades en el BCV

Guerra también habló sobre las maniobras del BCV para la venta de oro en componendas con Rusia y Turquía. “Se estuvo sacando oro para venderlo, salen los lingotes de oro, lo llevan a una compañía de Turquía, vende el oro en el mercado turco y europeo (…) y luego se cobra el oro en euros y liras y esos euros son los que el BCV los está expendiendo y las liras las toma un banco ruso llamado Gazprombank y las cambia en euros”.

Calificó a su directiva como unos “amateurs” que no tendrían nociones sobre el funcionamiento de la economía. “Es una cosa insólita lo que ocurre en el BCV unos amateurs que no tiene nociones de economía y que está devaluando constantemente la moneda (…) y este jueguito de la devaluación de la moneda es lo que nos tiene arruinados”.

Sobre el bono de Pdvsa 2020 y la deuda externa

El parlamentario también se pronunció sobre las acciones de la Asamblea Nacional para pagar el bono Pdvsa 2020 y defendió dichas maniobras ya que dicho bono tiene a Citgo como garantía y de no pagarse podría perderse dicha empresa.

“Si alguien se ha opuesto a este endeudamiento sostenido he sido yo, la República emite bonos pero debe hacerse con la autorización de la Asamblea Nacional, la única excepción es cuando los emite Pdvsa y tenían un año en incumplimiento de pago y eso causo un problema porque hubo gente que confió y no recibió su dinero y más porque tienen como garantía a Citgo”.

“Para pagar hemos solicitado una orden ejecutiva de EEUU para posponer el pago del bono pero no la pudimos conseguir”, agregó.

Además dijo desconocer los actuales tenedores de dichos bonos. “Como el bono empieza a tranzarse en el mercado internacional no hay cómo saber quién es el actual acreedor del bono salvo por un conjunto de instituciones o un mecanismo de compensación y no publicamos una lista porque no la tenemos”.

“Si no se paga a los ocho días subsiguientes de haber transucrrido 30 días del vencimiento nosotros perdemos Citgo (…) ¿por no pagar 71 millones de dólares una empresa que vale mucho más? eso sería una irresponsabilidad”, argumentó Guerra.

Sobre le resto de la deuda externa detalló que la unica deuda que es reconocida por el país es la emitida con autorización del parlamento antes de que entrara en funciones la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

“Solo la deuda emitida del 2015 para atrás es legal, en malas condiciones pero legal porque tuvo la aprobación de la Asamblea Nacional, la deuda aprobada una vez entro en funciones la nueva Asamblea Nacional sin el permiso de ésta es ilegal y nosotros no reconocemos esa deuda porque así lo establece la Constitución”, sentenció

