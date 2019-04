Dip. Guzamana: Llevaremos a Maduro ante el Tribunal Pemón

Jhoan Meléndez / 9 abr 2019.- El diputado a la AN, Romel Guzamana, indicó en la sesión de este martes que llevarán a Nicolás Maduro ante el Tribunal Pemón por “el exterminio de estos”.

“Los pemones tienen su ley, tribunales indígenas, acusadores indígenas. Van a explicar la masacre de su pueblo, es un delito de lesa humanidad, de exterminio a un pueblo minoritario (…) Se le aplicará un juicio al dictador Nicolás Maduro por exterminio a los pemones porque los están llevando fuera de Venezuela. Los están sacando de sus viviendas y eso es un delíto de lesa humanidad (…) Va a pagar con cárcel”, dijo Guzamana a TV Venezuela.

Asimismo enfatizó que a Michelle Bachelet “pareciera” que no le duelen los DDHH de los Venezolanos. “Hemos elevado la denuncia sobre la masacre del pueblo pemón ante la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, pero pareciera que a Bachelet no le duele los Derechos Humanos de Venezuela porque parece que sigue con la mente de que el narcocomunismo debe continuar y esa es la defensa que deben discutir ellos ante la ONU (…) Nunca supieron en realidad lo que pasó en Santa Elena de Uairén porque en vez de reunirse allá, lo hicieron en Puerto Ordaz con el régimen y no saben en carne propia lo que están sufriendo estás comunidades que están siendo asesinadas”, sentenció el parlamentario.

#9Abr @ROMELGUZAMANA: Los pemones tienen su ley, tribunales indígenas, acusadores indígenas. Van a explicar la masacre de su pueblo, es un delito de lesa humanidad, de exterminio a un pueblo minoritario, Maduro va a pagar con la cárcel pic.twitter.com/6KdDMLnQ89 – @TVVnoticias — Reporte Ya (@ReporteYa) 9 de abril de 2019

