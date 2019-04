Dip. Franklyn Duarte: Retiraron algunos containers del puente Simón Bolívar

Jhoan Meléndez / 25 abr 2019.- El diputado a la AN, Franklyn Duarte, informó alrededor de las 11:00 pm de este miércoles que habrían empezado a retirar los containers del puente Simón Bolívar.

“Hasta el momento la única información es que removieron algunos de los containers del puente Simón Bolívar, todavía no hemos podido constatar que sucede lo mismo en los otros pasos fronterizos. OJO: esto no quiere decir que la frontera esté abierta por completo”, explicó Duarte en su cuenta Twitter.

En ese sentido el parlamentario señaló que “se ven los escombros y una gandola llevándose uno de los containers que puso el usurpador para impedir ingreso de la ayuda humanitaria”.

#URGENTE – Me informan que a esta hora 10:52 p.m ya han comenzado a retirar los containers del puente Simón Bolívar. Se ven los escombros y una gandola llevándose uno de los containers que puso el usurpador para impedir ingreso de la ayuda humanitaria. pic.twitter.com/1nsO03tNLM — Dip. Franklyn Duarte (@FranklynDuarte_) 25 de abril de 2019

Hasta el momento la única información es que removieron algunos de los containers del puente Simón Bolívar, todavía no hemos podido constatar que sucede lo mismo en los otros pasos fronterizos. OJO: esto no quiere decir que la frontera esté abierta por completo. pic.twitter.com/Vn0HtqBddN — Dip. Franklyn Duarte (@FranklynDuarte_) 25 de abril de 2019

