Diosdado Cabello: Todos pertenecemos a un colectivo

Jhoan Meléndez / 8 abr 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, dijo este lunes que la Asamblea Nacional condena como terroristas a los colectivos porque “andan en una bera”.

“Todos pertenecemos a un colectivo. A los compañeros motorizados no los pueden ver en ningún lugar, porque no tienen una Harley Davidson sino una Bera, y por eso la AN en desacato los condena como terroristas”, aseveró en un acto de juramentación del partido.

Asimismo Cabello afirmó en transmisión de VTV que “debemos seguir fortaleciéndonos para que en Caracas seamos un solo grupo: El chavismo (…) Caracas es un territorio de paz, no para guarimbear”

“El día que pase algo si es que pasa, Nicolás y yo estaremos aquí, seguiremos en pie para defender la revolución (…) Si la esperanza de la derecha de llegar al poder es que haya una ruptura en nosotros, nunca van a gobernar.”, argumentó el presidente de la ANC.

