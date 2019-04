Diosdado Cabello: Sería iluso creer en lo que diga Elliot Abrams

Oleg Kostko / foto: @Partido_Psuv / 5 abr 2019.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, puso el tela de juicio las declaraciones de Elliot Abrams cuando catalogó como prematuro la activación del artículo 187 de la Constitución de Venezuela para el ingreso de una eventual intervención extranjera.

“Ayer en unas declaraciones Elliot Abrams dijo que no estaba contemplada la aplicación del artículo 187 numeral 11. El que todavía crea en la palabra de EEUU, a estas alturas, es un iluso. EEUU engaña constantemente, manipula con lo que ocurre en Venezuela”, expresó Cabello en declaraciones dadas durante un acto de juramentación de la directiva del Psuv en Cojedes transmitido por VTV.

Los simpatizantes del Psuv no deben tener aspiraciones

Cabello emplazó a los militantes del Psuv a no tener aspiraciones de ninguna índole. “Lo importante de este partido es que el militante, hombre o mujer, sin importan la edad, no debe estar aspirando a nada lo que llegue llegó y cuando llegue asúmalo como un militante, si le gusta perfecto y si no le gusta no debe haber sectarismos en nuestra forma de hacer política”, dijo.

Además emplazó que la tolda oficialista debe ser un partido de iguales. “Ustedes deben rendirle cuentas al pueblo porque el Psuv es y debe ser por siempre un partido de iguales, hoy yo tengo esta responsabilidad y si no la tivese seguiría siendo militante del Psuv y chavista”.

