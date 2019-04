Diosdado Cabello: El día en que nos toque pelear, pelearemos

Oleg Kostko / 25 abr 2019.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, reiteró este jueves la fortalezas del Psuv al tiempo en que aseguró que el oficialismo no se va a rendir y que de ser necesario saldrá a las calles a pelear.

“El Psuv es una fortaleza de Venezuela no han podido entrarle por ningún lado, los traidores que se los queden se los regalamos pero no nos los devuelvan, no aceptamos devoluciones los traidores llévenselos no los queremos aquí, vayan a ver que van a hacer con ellos y es que todavía quedan traidores por alguna parte y que seguro que si los hay ¿verdad? Pero aquí esta nuestro partido”, expresó Cabello en un acto del estado Bolívar transmitido por VTV.

“Si el imperialismo cree que nos va a rendir por hambre, represión, mengua nosotros estamos obligados demostrarle que no nos va a poder rendir ni hoy, ni mañana, ni nunca”, agregó.

Aseguró que quienes han cometido supuestas acciones de sabotaje a los servicios públicos no son venezolanos .“Hay personas que no sé si son venezolanos que con tal de pensar que le hacen daño a Nicolás y a la revolución no les importa prenderle candela a una subestación eléctrica, a una estación de Bombeo porque ellos creen que con eso la revolución se va a acabar, son los guarimberos que creen que con la violencia nos van a meter miedo”.

El dirigente oficialista aseguró que “el día en que nos toque pelear no tengan suda señores escuálidos e imperialistas que nosotros saldremos a pelear con todo lo que tengamos, con manos, uñas, pie moto, autobús, tanques, aviones, fusiles, camionetas, lanzas, machetes, con el alma y el corazón y saldremos a la calle a defender la revolución”.

Dijo también que “todos somos víctimas de estos señores que juegan a ser dirigentes de la oposición que quiere hacerle daño al pueblo no le importa engañarlo ni hacerle daño a su propia gente porque a Juanito Alimaña (en referencia a Guaidó) importa absolutamente nada a él solo le importa complacer a su jefe, solo lleva tres meses y no ha hecho nada pero es malo, sumamente malo, no tiene corazón”.

Además, aseguró también que la marcha convocada por Guaidó para el 1 de mayo no tendrá apoyo. “Han convocado para el primero de mayo y hasta dicen que tienen trabajadores, (…) Juanito alimaña llama a los trabajadores a que vayan a sacar a Maduro pero los trabajadores nos iremos a la calle a defender a Nicolás Maduro, a la revolución y a la Constitución”.

Cabello vislumbró que “si logran sus objetivos van a venir por nosotros y también por nuestros hijos e incluso por nuestros nietos y también por nuestro pueblo porque nunca le perdonarán que hayan votado por el arañero de Sabaneta o un compañero obrero como Nicolás Maduro, jamás se lo perdonarían al pueblo irían a cobrársela”.

