Diosdado Cabello, al Psuv: ¡O nos unimos, o nos hundimos!

ND / 12 abr 2019.- El constituyente Diosdado Cabello expresó este viernes a sus afectos en el estado Anzoátegui la importancia que para él tiene el hecho de mantenerse “unidos”, en medio de lo que él ha calificado como “ataques del imperialismo norteamericano”.

“Ellos (oposición) aplauden porque no hay alimentos suficientes para el pueblo, o porque no podemos comprar medicinas por culpa de unos vende patria a pesar de los grandes esfuerzos que desde la revolución se hace (…) Por eso quiero reconocer a los hombres y mujeres del Psuv, del Gran Polo Patriótico y de los movimientos sociales, porque son héroes y heroínas que están luchando con su amor, con su entrega, en contra del imperialismo norteamericano (…) El día que la derecha intente hacer algo contra nosotros debemos encontrarnos unidos para atacarlos; si no hay unidad difícilmente habrá victoria. O nos unimos o nos hundimos, y nosotros vamos a vencer”, dijo Cabello en un acto oficialista desde el estado Anzoátegui.

Señaló que este y todos los viernes, los integrantes del Psuv deben organizarse, adiestrarse y entrenarse, tanto en materia política como en producción. “Derramemos todo el sudor para que este pueblo no derrame una gota más de sangre, la burguesía no merece que este pueblo derrame una gota de sangre más”.

“Tenemos que aprender a producir lo que necesitamos, hemos vivido de la renta petrolera todos los días, ya es hora que aprendamos a agarrar un poquito de tierra en un porrón y hacer algo por este país”, agregó.

Pidió a los chavistas que se sientan “cansados” que pidan un receso de tres meses y luego se sumen nuevamente al partido, pero no que formen pequeños grupos para “criticar”.

“Díganlo con honestidad, yo no puedo estar ahorita, pero en tres meses sí. Si entendemos el rol que nos toca a cada uno y entenderemos la tarea, tenemos la mitad de la partida ganada, con nuestra fuerza. Debemos buscar y sumar a los que andan por ahí; aquí nadie se ha quedado por fuera, súmese sin ánimos de protagonismo”, sentenció.

Exhortó a los que critican el gobierno de Nicolás Maduro a que se sitúen en su posición, aunque sea un solo día.

“Entonces se distancian y empiezan a criticarlo todo, pónganse en los zapatos de Nicolás un día a ver si aguantan la presión que él ha tenido que aguantar, y ahí está, dando la cara por esta patria”, resaltó.

